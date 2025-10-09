Sólo estos 6 municipios 'aprueban' en reciclaje en el área metropolitana de Barcelona

La reválida del reciclaje se le sigue atragantando a los municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). De los 36 que integran el ente, sólo 6 alcanzan el umbral mínimo del 55% de recogida selectiva que exige la Unión Europea para este 2025: Tiana; Santa Coloma de Cervelló; Corbera de Llobregat; Torrelles de Llobregat; Sant Just Desvern; y El Papiol.

El resto, una treintena, no alcanzan esa cifra. En algunos casos ni siquiera logran recoger selectivamente el 30% de sus residuos, como ocurre en Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona y Sant Andreu de la Barca. Los datos pueden consultarse población a población en la siguiente tabla.

Tal es el hastío metropolitano en torno al reciclaje que el AMB ha diseñado un plan a diez años vista para intentar dar un vuelco a los datos. El ente proyecta diez nuevas instalaciones que prioricen la materia orgánica y otras tantas renovaciones de sus plantas enfocadas a intensificar la prevención. Son 637 millones los que calcula que costará su hoja de ruta, que deberá compartir con la Agència Catalana de Residus y la Generalitat de Catalunya.

"Apostamos por un nuevo modelo de infraestructuras con dos ideas fuerza: priorizar la prevención y adaptar los ecoparques a mejorar la materia orgánica", ha explicado el consejero delegado de Acción Climática del AMB, Guille López (Comuns), en la planta de triaje de envases de Gavà-Viladecans (SEMESA). Todo ello en un contexto en que la generación de residuos incluso se ha incrementado ligeramente en el área de Barcelona, pasando de los 421,7 kg a los actuales 422,4 kg por habitante y año, debido al crecimiento demográfico.