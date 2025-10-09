Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Datos del 2024

Sólo estos 6 municipios 'aprueban' en reciclaje en el área metropolitana de Barcelona

De los 36 municipios del AMB, una treintena no alcanzan el umbral de recogida selectiva que Europa exige para este 2025

NOTICIA | Un plan de 673 millones y una decena de nuevas plantas combatirán el suspenso en reciclaje del área de Barcelona

Visita a la planta de triaje de envases de Gavà-Viladecans (SEMESA) del AMB.

Visita a la planta de triaje de envases de Gavà-Viladecans (SEMESA) del AMB. / Manu Mitru

Manuel Arenas

Manuel Arenas

Barcelona
La reválida del reciclaje se le sigue atragantando a los municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). De los 36 que integran el ente, sólo 6 alcanzan el umbral mínimo del 55% de recogida selectiva que exige la Unión Europea para este 2025: Tiana; Santa Coloma de Cervelló; Corbera de Llobregat; Torrelles de Llobregat; Sant Just Desvern; y El Papiol.

El resto, una treintena, no alcanzan esa cifra. En algunos casos ni siquiera logran recoger selectivamente el 30% de sus residuos, como ocurre en Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona y Sant Andreu de la Barca. Los datos pueden consultarse población a población en la siguiente tabla.

Tal es el hastío metropolitano en torno al reciclaje que el AMB ha diseñado un plan a diez años vista para intentar dar un vuelco a los datos. El ente proyecta diez nuevas instalaciones que prioricen la materia orgánica y otras tantas renovaciones de sus plantas enfocadas a intensificar la prevención. Son 637 millones los que calcula que costará su hoja de ruta, que deberá compartir con la Agència Catalana de Residus y la Generalitat de Catalunya.

"Apostamos por un nuevo modelo de infraestructuras con dos ideas fuerza: priorizar la prevención y adaptar los ecoparques a mejorar la materia orgánica", ha explicado el consejero delegado de Acción Climática del AMB, Guille López (Comuns), en la planta de triaje de envases de Gavà-Viladecans (SEMESA). Todo ello en un contexto en que la generación de residuos incluso se ha incrementado ligeramente en el área de Barcelona, pasando de los 421,7 kg a los actuales 422,4 kg por habitante y año, debido al crecimiento demográfico.

