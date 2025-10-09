Un plan de 673 millones y una decena de nuevas plantas combatirán el suspenso en reciclaje del área de Barcelona

Las ciudades del área de Barcelona están cansadas de no alcanzar los objetivos europeos de reciclaje. El suspenso se ha cronificado: según datos del pasado 2024, 25 de las 36 —el año anterior fueron 27— ciudades que integran el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) volvieron a quedarse por debajo del 55% de recogida selectiva que marca Europa. En algunos casos muy por debajo, en torno al 25%. Con el objetivo de combatir esa tendencia, el AMB ha presentado este 9 de octubre un plan de 637 millones de inversiones para impulsar una decena de nuevas plantas de reciclaje y virar hacia instalaciones que prioricen la materia orgánica.

"Apostamos por un nuevo modelo de infraestructuras de dos ideas: priorizar la prevención y adaptar los ecoparques a mejorar la materia orgánica", ha explicado el consejero delegado de Acción Climática del AMB, Guille López (Comuns), en la planta de triaje de envases de Gavà-Viladecans (SEMESA).

López ha insistido en el "estancamiento" en torno al 40% de media de la recogida selectiva en el perímetro de los 36 municipios metropolitanos. Un umbral que, ha detallado, el AMB espera que mejore con la implantación de contenedores inteligentes en las ciudades, entre las que ha destacado los buenos resultados de El Prat de Llobregat y la intención de impulsar pruebas piloto de Cornellà de Llobregat y Barcelona a principios del 2026. También Santa Coloma de Gramenet lo estudia.

El plan inversor presentado por el AMB depende del futuro plan de infraestructuras de residuos sobre el cual conversa la administración supramunicipal con la Agència de Residus de Catalunya. Tanto ella como la Generalitat asumirán parte de esas inversiones. Que irán destinadas a una decena de nuevas plantas de residuos y el fortalecimiento de otras siete antes del 2035.