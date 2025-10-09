Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la avenida Matadepera

Los Mossos d'Esquadra detienen a una mujer por intentar estafar a un hombre de 94 años en Sabadell

La mujer, que ya había sustraído dinero al señor mayor años atrás, trató de sacar dinero con su tarjeta

Sabadell
Los Mossos d'Esquadra detuvieron a una mujer de 28 años por intentar estafar a un hombre de 94 años en Sabadell. El incidente tuvo lugar el 7 de octubre, cuando, sobre las 11:00 h, una patrulla de paisano del Grupo de Delincuencia Urbana vio a una joven que acompañaba a un hombre mayor que caminaba con dificultad hacia un banco en la avenida Matadepera de Sabadell.

Una vez dentro, la mujer se dirigió a la ventanilla para intentar retirar dinero con la tarjeta del hombre, pero no pudo, ya que la tarjeta era de otra entidad. Al cabo de un rato, ambos volvieron a la misma sucursal, pero esta vez tampoco pudieron retirar dinero.

Los agentes los detuvieron y contactaron por teléfono con el hijo del hombre, quien les contó que años atrás la misma mujer había usurpado la tarjeta de su padre y retirado 3.500 euros sin su consentimiento. Por este motivo, la mujer fue detenida como presunta autora de un delito de estafa.

