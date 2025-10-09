En la avenida Matadepera
Los Mossos d'Esquadra detienen a una mujer por intentar estafar a un hombre de 94 años en Sabadell
La mujer, que ya había sustraído dinero al señor mayor años atrás, trató de sacar dinero con su tarjeta
Unos 100 aparcamientos y cámaras de seguridad renovarán un "degradado" eje del norte de Sabadell
Los Mossos d'Esquadra detuvieron a una mujer de 28 años por intentar estafar a un hombre de 94 años en Sabadell. El incidente tuvo lugar el 7 de octubre, cuando, sobre las 11:00 h, una patrulla de paisano del Grupo de Delincuencia Urbana vio a una joven que acompañaba a un hombre mayor que caminaba con dificultad hacia un banco en la avenida Matadepera de Sabadell.
Una vez dentro, la mujer se dirigió a la ventanilla para intentar retirar dinero con la tarjeta del hombre, pero no pudo, ya que la tarjeta era de otra entidad. Al cabo de un rato, ambos volvieron a la misma sucursal, pero esta vez tampoco pudieron retirar dinero.
Los agentes los detuvieron y contactaron por teléfono con el hijo del hombre, quien les contó que años atrás la misma mujer había usurpado la tarjeta de su padre y retirado 3.500 euros sin su consentimiento. Por este motivo, la mujer fue detenida como presunta autora de un delito de estafa.
- “Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola
- La Fiscalía cerca a las ZBE ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
- El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones
- Mireia Torralba, del histórico restaurante Amaya de la Rambla: “No queremos cerrar, pero nos están ahogando”
- Cómo conseguir una de las 85.000 fundas artísticas gratuitas de la T-Mobilitat
- Pisos de alquiler de protección oficial en Badalona: por 550 euros al mes en esta zona
- Las viviendas unipersonales crecen en Barcelona y son la primera opción en Ciutat Vella y Les Corts
- El Ayuntamiento de Barcelona respetará los parterres plantados por los vecinos de la Esquerra de l'Eixample