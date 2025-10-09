El MNACTEC cerrará ocho meses para acometer mejoras de eficiencia energética y confort climático

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), con sede en Terrassa, permanecerá cerrado al público entre el 20 de octubre de 2025 y el 30 de junio de 2026 debido a unas obras de modernización que buscan optimizar el consumo energético y mejorar las condiciones de climatización del edificio. Según ha informado el Diari de Terrassa, el proyecto cuenta con un presupuesto de 4,2 millones de euros y se financia a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), respaldado por fondos europeos Next Generation EU.

Durante el periodo de intervención, el museo no abrirá sus puertas a las visitas habituales, aunque se mantendrán actividades puntuales para centros educativos y continuará disponible la oferta digital, que incluye visitas virtuales, la revista en línea Eix y el Canal MNACTEC. Asimismo, entre octubre y diciembre de 2025 seguirá activo el proyecto itinerante MNACTEC Bus, que recorrerá distintos municipios catalanes con contenidos sobre energía, patrimonio industrial y tecnología.

Las actuaciones previstas incluyen la sustitución del actual sistema de calefacción de gasoil por aerotermia, la colocación de placas fotovoltaicas en una superficie de 452 metros cuadrados, la renovación del alumbrado con tecnología LED y la automatización de las aperturas de ventilación de la nave principal. También se instalará un sistema inteligente de control de climatización, iluminación y consumo energético, además de mejoras en la seguridad contra incendios.

Pese al cierre temporal, el MNACTEC ofrecerá 13 propuestas educativas dirigidas a escolares, algunas de ellas en las propias instalaciones y otras en formato “En ruta”, directamente en los centros. Además, el museo acogerá del 6 al 8 de noviembre de 2025 las XIII Jornadas de Patrimonio Industrial de Catalunya, organizadas por la AMCTAIC.