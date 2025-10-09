Luis Ubalde, responsable de la Oficina Técnica de las obras de Rodalies: "Confiamos en que el próximo año se noten las mejoras"

Luis Ubalde, ingeniero de Caminos, es una figura a la que Adif suele recurrir cuando hay que afrontar situaciones complejas. Trabajó en la complicada llegada del AVE a Barcelona, cuando aparecieron los socavones bajo las vías; y luego en 2018 para reactivar las obras de la faraónica estación de La Sagrera, proyecto en el que sigue al frente. Ahora se le ha llamado para intentar minimizar los problemas que causan a diario las obras de Rodalies y Regionals sobre los usuarios.

Ha escrito dos libros sobre la historia de Rodalies y del ferrocarril en Catalunya, da clases en la UPC sobre sistemas ferroviarios y está pidiendo en casa que le dejen más espacio para sus maquetas de trenes. Nos recibe en La Sagrera, pero a partir de ahora la oficina técnica estará en la Estació de França, donde trabajará con su nuevo equipo.

Ante los continuos problemas en Rodalies hay muchas esperanzas puestas en la nueva Oficina Técnica del Pla Rodalies que dirige. ¿Qué harán exactamente?

Queremos hacer lo mismo que en La Sagrera. Desde 2018 se ha materializado con mucho acierto y precisión la hoja de ruta que fijó para 2020 la entrada en servicio del corredor de Barcelona-Mataró por el interior de la Sagrera; para 2022 el corredor Barcelona-Granollers y de forma simultánea la estación de Sant Andreu; y ahora el paso de la línea de alta velocidad por el interior de la caja de la estación. Todo esto se ha logrado gracias a un equipo comprometido con afán finalista que conecta planificación, proyecto, construcción y servicio al usuario.

Luis Ubalde, responsable Oficina Técnica que coordina las obras de Rodalies, frente a las obras de La Sagrera, en cuya dirección trabaja desde 2018. / MANU MITRU / EPC

¿Quién integrará la oficina?

Serán diez personas en las que habrá profesionales para la dirección y supervisión de obras, con titulaciones en Ingeniería de Caminos, Industrial, Telecomunicaciones y Arquitectura, que dirigirán y analizar proyectos en curso. También habrá una persona para supervisar las puestas en servicio, analizar las afectaciones y minimizarlas. Además, se incorporará un topógrafo y personal administrativo para la gestión de la información.

¿No falta también Renfe?

Además de Renfe hay otros operadores: la Generalitat cuando sea titular de Rodalies, así como Ferrocarrils de la Generalitat. Estamos en contacto continuo con todos ellos.

¿Cómo se prevé este otoño en cuanto a incidencias?

Tenemos en estos momentos una situación muy tensionada del sistema. Al corte de la línea R3 se suman las obras de Montcada. Hemos actuado en Castelldefels y tenemos también las obras del ramal al aeropuerto. En Sant Feliu de Llobregat se trabaja en la cobertura de las vías. Estamos ahora pasando un momento complicado.

¿Es el más complicado hasta ahora?

Es posiblemente uno de los más complicados. En tiempos pasados también hubo incidencias importantes, como la llegada de la alta velocidad a la estación de Sants. No fue un camino fácil.

Luis Ubalde, designado como responsable Oficina Técnica para la coordinación de las obras de Rodalies, que depende de Adif. / MANU MITRU / EPC

¿Cómo equilibrarán las obras en curso con la continuidad del servicio para los usuarios?

La oficina estará muy volcada en el usuario y el servicio. Primero haremos un inventario detallado de las obras en curso, viendo las interferencias que tienen cada una con el servicio. De alguna manera tenemos que armonizar dos mundos, el de la construcción y el de los servicios. En la construcción nos gusta tener la vía sin trenes para hacer las obras lo más rápido posible y con la mayor productividad. En el mundo del servicio se reclama que se hagan en una zona de mantenimiento sin alterar la circulación...

¿Se tiende demasiado a cortar la circulación?

Sí es cierto que a día de hoy hay mayor exigencia para minimizar los riesgos laborales que la que había en tiempos pasados. Hay que tenerlo en cuenta, pero altera los planes de trabajo. Los cortes de servicio deben planificarse con dos objetivos. El primero es minimizar su duración, anticipando posibles imprevistos. Lo que quiero replicar en la Oficina Técnica es además la capacidad de atender aquello que no ha recogido un proyecto y lo podamos contratar, para que no falte nada.

Y, sobre todo el segundo objetivo, más importante, que es garantizar con fiabilidad la fecha de finalización.

Luis Ubalde, responsable de la Oficina Técnica para la coordinar las obras de Rodalies se propone aplicar el modelo de coordinación llevado a cabo en La Sagrera a las obras del conjunto de la red. / MANU MITRU / EPC

¿Se entregan las obras a veces como no se debería?

Quizá en algunos casos puede haber un afán de reducir mucho ese plazo y no tener tan afianzada esa garantía de devolución del servicio. Es preferible priorizar la fiabilidad frente a acortar plazos. Si es necesario, conviene ampliar ligeramente el corte para asegurar que se devuelva de forma efectiva la vía al servicio.

Y evitar incidencias.

Las personas necesitan tener certeza de cuál es el horario de los trenes para poder organizar su vida, llegar al trabajo, a sus citas. Si generamos incertidumbre con las obras, generamos ansiedad y molestias graves. Vivir con ansiedad no es deseable.

¿Se traducirá en cortes más largos?

No entregaremos si no tenemos esa fiabilidad. Tenemos que coordinar las obras. Incluso en algunos casos llegaremos a dirigir algunas. Eso cambiará el modo de funcionar. Frente al criterio contrapuesto de la construcción que prefiere cortar, y el del operador por mantener el servicio, el punto de equilibrio podrá variar: en líneas con poco tránsito puede priorizarse la obra, mientras que en las de alta frecuencia estará más cerca la de preservar el servicio.

Luis Ubalde, en las oficinas de Adif en La Sagrera, muestra los planos del macroproyecto ferroviario de Barcelona. / MANU MITRU / EPC

¿Y qué más harán?

Buscaremos la manera de poder concatenar aquellas obras que tienen una misma afectación sobre el servicio ferroviario. Aprovecharemos cuando tengamos las vías sin trenes para hacer otras operaciones. Lo que sucede ahora es que cada obra tiene su propio equipo focalizado en un trabajo y lo que falta es el contexto de toda la operación.

Asimismo, si hay obras en una línea y derivamos la circulación por otra, hay que velar para evitar que en esa línea se lleven a cabo otras actuaciones que perjudiquen al servicio, lo que genera una tormenta perfecta.

¿Cuándo se notarán las mejoras?

Estamos en un momento muy tensionado. Va a ser lento, es un sistema complejo, pero la mejora será gradual y creo que el próximo año va a haber mejoras. La oficina técnica quiere ser un nodo de optimismo, no falaz, basado en el trabajo y el diálogo, buscando siempre la mejor solución. Porque existe un consenso claro: Rodalies es esencial para la movilidad en Catalunya.

¿Mientras tanto, cómo se abordará al usuario?

Es fundamental comunicar con claridad qué se va a hacer y por qué es importante. Los usuarios deben entender el propósito y los beneficios de cada actuación. En el caso del corte de la R3, por ejemplo, estamos duplicando la vía y creando en Vic un corredor con tres vías. Explicar el sentido y la finalidad de estas obras es clave para que la ciudadanía comprenda su valor.