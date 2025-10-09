La ampliación de la Fira en L'Hospitalet afronta su última fase con el MWC y el ISE del 2028 en el horizonte

Una notoria pasarela roja de 2.200 metros conecta ya los ocho pabellones de la Fira de Barcelona en la Gran Via con el nuevo edificio en el que cristaliza su ampliación, denominado 'Hall Zero'. Cuatro grúas rodean a día de hoy el Hotel Porta Fira de L'Hospitalet de Llobregat para hacer posibles las descomunales obras —las segundas de mayor envergadura en Barcelona, sólo por detrás de las del Camp Nou— que buscan consolidar el enclave como epicentro internacional de congresos y ferias. Con el horizonte de tener disponible la infraestructura, con unos 40.000 metros cuadrados más para exposiciones, para que en 2028 se celebren allí los dos eventos de escala plantearia que acoge año a año: el Mobile World Congress (MWC) y el ISE (Integrated Systems Europe).

EL PERIÓDICO ha realizado una visita a las obras, ejecutadas en su última fase por la Unión Temporal de Empresas (UTE) de FCC y Comsa, para consultar cuál es el estado de las actuaciones que ya están cambiando el 'skyline' de la plaza Europa de L'Hospitalet. En el proyecto del 'Hall Zero', que tendrá un coste total de 365 millones de euros entre construcción (250 M), coste de los terrenos (95 M) y urbanización y señalización (20 M), han plasmado su firma dos arquitectos de talla internacional ya conocidos por la Fira como Fermín Vázquez (b720) y Toyo Ito. Ambos han unido fuerzas para el diseño de una infraestructura cuya dimensión la ofrece una medida muy ilustrativa: en ella cabe todo el Palau Sant Jordi. O dos campos de fútbol. O diez piscinas olímpicas. O una isla del Eixample. "Es un proyecto estratégico para Catalunya que nos hará referentes en el sector de las ferias y congresos", aseguró en una visita la consellera de Economia del Govern de la Generalitat, Alicia Romero.

"Colaboramos con Toyo Ito para dar continuidad al proyecto de las Torres Porta Fira, que también hicimos juntos. Será un pabellón puntero en Europa, majestuoso y con unas luces singularísimas", explica a este periódico Fermín Vázquez. El arquitecto destaca la "inserción urbana amable y suave" en L'Hospitalet de la infraestructura, de la que subraya la dificultad arquitectónica que reviste la pasarela que conecta el nuevo pabellón con el recinto anterior.

El director general de Fira 2000, sociedad responsable de la ampliación —participada por la Generalitat (50% del capital), los ayuntamientos de Barcelona y L'Hospitalet, el AMB y la Cambra de Comerç—, el arquitecto Albert Civit, explica a este diario que la previsión es acabar la ejecución de las obras a finales de este 2026, dentro de un año. Posteriormente, se pasará a la fase de la obtención de los permisos por parte de Bombers o el Ayuntamiento de L'Hospitalet, hasta contar con el certificado de primera ocupación. "El primer evento que proyecta la Fira será de cara al otoño del 2027", asume Civit. La idea es rodar el equipamiento para que acoja con todas las garantías tanto el MWC como la feria de tecnología audiovisual ISE el primer trimestre del año 2028.

Así es el nuevo hall de Fira de Barcelona: diseño innovador y conexión con el edificio original / MANU MITRU / EPC

Una de las novedades de la instalación es que buscará priorizar, además de la actividad propia de los congresos, los negocios entre altos ejecutivos. A tal efecto se han diseñado las denominadas Executive Meeting Rooms (EMT), "uno de los elementos más reclamados por el MWC y el ISE", agrega Civit. Se trata de 'lonjas VIP' con espaciosos habitáculos previstos para negocios de alto rango, equipados con tecnología puntera y cáterin. "Hasta ahora, estas salas se montaban y se desmontaban. En el nuevo 'Hall Zero' serán fijas. El alquiler de estos espacios es una parte del negocio muy importante", agrega Civit.

La segunda fase de las obras, dedicada a la estructura y la cubierta de la misma, está cumplimentada en torno a un 60% a día de hoy. La tercera, caracterizada por la propia arquitectura y las instalaciones, se acerca al 40%. Esto implica que ya pueda verse instalada la mitad de la malla que cubrirá el techo del pabellón. La cual se ha montado desde el suelo y se ha ido izando con grúas hasta la superficie, a una altura total de unos 48 metros contando la planta baja y las otras tres que se erigen sobre ella.

Comparativa del nuevo 'Hall Zero' de La Fira con el Palau Sant Jordi. / La Fira / b720

Una superficie útil de 135.000 metros cuadrados

El nuevo 'Hall Zero' del recinto de la Fira en L'Hospitalet está compuesto de un vestíbulo vertical, de una nave principal dividida en dos plantas de exposiciones y de una torre de oficinas anexo de 12 plantas que está previsto que compartan La Fira y la Generalitat. En total, la superficie útil del espacio es de 135.000 metros cuadrados, con un aforo de 1.735 personas sumando todas las salas de congresos. El nuevo equipamiento permitirá a la Fira de Barcelona incrementar su superficie expositiva en unos 40.000 metros cuadrados, pasando de los 260.000 actuales a los nuevos 300.000 metros cuadrados.

Aunque la escala de la instalación es catalana, tiene un peso específico en L'Hospitalet, donde el alcalde David Quirós ya se ha significado por que el municipio gane protagonismo en la Fira. "Estamos muy satisfechos del aterrizaje del nuevo 'Hall Zero' en L'Hospitalet. Tener una de las ferias más grandes de Europa va a ser una oportunidad para nosotros", explica Quirós. En la segunda ciudad catalana, el recinto atrae a casi dos millones de visitantes cada año y genera unos 35.000 puestos de trabajo indirectos o directos. Este poder de atracción ha permitido a L'Hospitalet consolidar ingresos por la tasa turística o IBI hotelero, pese a que el consistorio debe lidiar también con la gestión de la limpieza, la seguridad y la movilidad en torno al recinto ferial. "Vamos a tener que poner más recursos; de hecho, hemos planteado la posibilidad de que el recinto tenga un espacio propio para nuestras brigadas de limpieza", asume el edil hospitalense.

La metáfora de que pueda albergar todo el Palau Sant Jordi se debe a que, en total, la infraestructura mide 152 metros de largo por otros 48 de alto, mientras que el recinto de conciertos 136 m por 45 m. En la planta de acceso desde la calle se ubica un gran 'hall' y las entradas de la torre de oficinas, un espacio previsto para exposiciones con su propio perímetro de servicios. Con unos característicos capitolios en forma de ameba marca de la casa de Toyo Ito.

La primera planta es la que da acceso a la pasarela roja, denominada 'central axis', para conectar con el resto de pabellones de la Fira. Es en esta planta donde se ubican las EMR previstas para negocios de altos ejecutivos. La segunda planta anida un centro de congresos con auditorios de diferentes tamaños.

La tercera planta sirve para acceder a la sala principal del centro de congresos y también ofrece entrada a un espacio diáfano, sin columnas, apto para acoger conciertos, conferencias o competiciones deportivas. "Hay un auditorio y un espacio flexible donde empieza a verse la torre", comenta Civit. En su parte de arriba se deja ver una terraza enjardinada y elevada que también es novedosa. "Ahora estamos debatiendo con el Ayuntamiento cómo ordenar el aparcamiento y el exterior del pabellón", concluye Civit.