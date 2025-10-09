Un “hilo invisible” unirá a 300 ciudades del área de Barcelona para afrontar la crisis de salud mental

Un total de 311 municipios del área de Barcelona se han unido en la Xarxa Intermunicipal de Salut Mental, una iniciativa presentada este jueves en el Paranimf de la Escola Industrial, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, por la Diputación de Barcelona.

La nueva red nace con un doble objetivo: impulsar la cooperación y el intercambio de información entre ayuntamientos y coordinar la planificación y ejecución de actuaciones en un ámbito que la Organización Mundial de la Salud señala como uno de los grandes desafíos de esta década.

“Tenemos que sembrar todos los municipios de antenas: saber qué pasa para poder acompañar”, ha declarado la diputada de Salut Pública, Gemma Tarafa, quien ha descrito la red como “un hilo invisible que nos une y que nos puede ayudar a avanzar en el ámbito de la salud mental”.

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Lluïsa Moret, ha afirmado que “ningún actor conoce mejor que los ayuntamientos las necesidades de sus vecinos” y ha reivindicado su papel como agentes de proximidad en el bienestar ciudadano.

La red se ha planteado como el último paso del Pla Estratègic de Salut Mental que la corporación inició hace un año. El plan ha alcanzado ya el 74% de las 61 acciones previstas, según datos de la propia diputación. Entre ellas figuran caminatas para fomentar la socialización de las personas mayores, programas de lectura telefónica mediante voluntariado o talleres de primeros auxilios en salud mental solicitados en 31 municipios. También se ha informado de que 1.842 personas con diagnóstico de trastorno mental han accedido a un empleo a través de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals, con una tasa de inserción del 31%.

La Diputación ha señalado que la iniciativa se ha apoyado en experiencias piloto en municipios como Igualada, Manresa, Terrassa o Sant Boi de Llobregat, que ya han empezado a crear redes locales de salud mental y bienestar emocional. De esas pruebas piloto saldrán las directrices para extender políticas similares a toda la demarcación.

Además, la corporación ha avanzado que en 2026 pondrá en marcha una plataforma de servicios para los ayuntamientos, diseñada con participación municipal y expertos en la materia, que se desplegará por fases.

El trasfondo de estas medidas ha sido la situación crítica de la salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2030 será la principal causa de discapacidad en el mundo. En la demarcación de Barcelona, el suicidio se ha mantenido como primera causa de muerte entre los 15 y los 44 años. La encuesta Salut Up ;) ha reflejado que casi un 9% de las adolescentes de 4º de ESO ha tenido pensamientos suicidas frecuentes o diarios.