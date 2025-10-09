Los hechos delictivos en Martorell disminuyeron un 1,2% en 2024

La última Junta Local de Seguridad de Martorell arroja datos para el optimismo. Los hechos delictivos en el municipio descendieron un 1,2% en 2024, en comparación con el ejercicio anterior. El encuentro, que contó con la presencia de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que operan en la localidad, estuvo presidido por el alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa (Junts), y la delegada del Govern de la Generalitat en Barcelona, Pilar Díaz.

Así, el consistorio destaca que los datos sitúan a Martorell "por debajo de la media catalana en tasa de delincuencia". El alcalde Fonollosa ha valorado positivamente que, más allá del descenso suave aunque generalizado, la mayor parte de los tipos delictivos han disminuido respecto al año anterior. Aun así, ha matizado que "a menudo la ciudadanía tiene sensación de inseguridad, cuando los datos no lo avalan". "Es importante informar a la ciudadanía que Martorell continúa siendo un pueblo tranquilo y seguro, y que velaremos para que así sea", ha añadido. El alcalde asegura, sin embargo, que el aumento este verano de la plantilla de la Policía Local con 16 nuevos efectivos y el refuerzo de los patrullajes a pie y motorizados "han contribuido a revertir esta percepción".

Por su parte, Díaz ha subrayado que el ligero descenso de la delincuencia muestra que "la seguridad es un hecho en Martorell". Aun así, Díaz sostiene que "hay que trabajar de manera constante y coordinada entre todos los cuerpos de seguridad para controlar y revertir la tendencia de la curva delincuencial".

Es habitual que los datos de delincuencia que se ofrecen en las juntas de seguridad locales de los municipios difieran de los datos que publica trimestralmente el Ministerio de Interior en su balance de criminalidad. En este caso, la información facilitada por el Gobierno dista de la facilitada en la junta del martes. Así, según los datos del Ministerio, la criminalidad convencional (aquella que no tiene que ver con los ciberdelitos) creció un 3,4% entre 2023 y 2024. Si se tuviesen en cuenta la ciberdelincuencia, el porcentaje crece hasta el 3,7%.

Instalación de cámaras de videovigilancia

El alcalde ha recordado que ya se ha licitado la instalación de 147 cámaras de videovigilancia, que se sumarán a las 22 existentes y a los captadores de matrículas situados a las entradas del pueblo: "Este sistema también incorporará inteligencia artificial, que permitirá detectar incidencias de manera automática y mejorar la capacidad de respuesta policial". Fonollosa también ha apuntado que los delitos contra las personas se han reducido, pero que, pese a la buena evolución general, se ha observado un ligero repunte de los robos con fuerza en vehículos. Por este motivo, ha anunciado que las nuevas cámaras cubrirán también las zonas de aparcamiento.

El inspector jefe de la Policía Local, Alfonso Sánchez, ha destacado la importancia de la presencia policial en la calle: "La gente me para y me comenta que están muy agradecidos porque ven muchos agentes, sobre todo andando o visitando comercios". "Hacían falta más agentes en la calle, y esta apuesta por la proximidad está dando muy buen resultado", ha señalado Sánchez.

