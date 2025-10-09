El funicular de Montjuïc dejará de funcionar durante cinco meses

Obras
El funicular de Montjuïc estará sin servicio durante cinco meses a partir del 20 de octubre debido a las obras del colector de aguas de Vila i Vilà en el Poble-sec, que afectan sus instalaciones. Este medio de transporte, que une la avenida del Paral·lel con la base del teleférico de Montjuïc, transporta diariamente más de 3.000 viajes. Un autobús lanzadera prestará el servicio durante este tiempo.
Las obras del colector provocarán afectaciones importantes en la movilidad en el barrio del Poble-sec y en Montjuïc. Entre otras medidas, se cortará la calle Nou de la Rambla en la esquina con la calle de Vila i Vilà. Las obras consistirán en la colocación de un nuevo tubo del colector, para contener lluvias torrenciales en Barcelona
Esta acción implica la demolición de un tramo del pasillo de acceso al funicular desde la estación de metro de Paral·lel de la L2 y L3, y el desvío de la mayoría de los servicios existentes, lo que hará inviable el acceso de pasajeros al funicular. Una vez colocado el tubo, se reconstruirá el pasillo y se reubicarán los servicios.
El servicio de autobús lanzadera habilitado por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) para cubrir el trayecto que realiza actualmente el funicular subirá por la avenida Miramar y volverá por la avenida del Estadi, el paseo de Santa Madrona y la calle de Lleida.
El servicio lanzadera funcionará con el mismo horario que el funicular: de lunes a viernes, de 7:30 a 20:00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 9:00 a 20:00 horas. Entre semana, el intervalo de paso será de 7-8 minutos de 7:30 a 15:00 horas (con cuatro autobuses) y de 10-12 minutos de 15:00 a 20:00 horas (con tres autobuses). Los sábados y festivos circularán tres autobuses con un intervalo de paso de 10-12 minutos.
El Ayuntamiento de Barcelona y TMB también recomiendan como alternativa la línea regular de autobús 150, que circula entre la plaza España y el Castell de Montjuïc. Esta línea dispone de una parada en la avenida Miramar/Estación de Funicular, punto de llegada del funicular, de 7:00 a 21:00 horas.
