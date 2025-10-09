Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro detenidos por intentar desalojar ilegalmente un piso en Barcelona

Mossos confirma que los residentes no eran okupas e investigan para esclarecer las causas los hechos.

Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro personas de entre 53 y 29 años por presuntamente intentar desalojar ilegalmente a los ocupantes de un domicilio ubicado en la calle Sardenya de Barcelona, así como a uno de los inquilinos de 24 años.

Según ha podido saber Europa Press y confirman fuentes policiales, las cuatro personas intentaron acceder al domicilio para desalojar a los legítimos ocupantes, por lo que fueron arrestados por violación del domicilio y un delito de lesiones, mientras que al quinto detenido --que estaba dentro de casa-- se le detuvo por amenazas y falsificación documental.

Durante las investigaciones, los agentes observaron una serie de indicios que los llevó a pedir la entrada, por lo que se activó la Unidad de Investigación, que finalmente solicitó la orden de entrada y registro.

Esta se llevó a cabo este jueves, donde se intervinieron "diferentes indicios de interés" para la investigación, que continua abierta.

Los mossos confirman que los detenidos no tienen antecedentes y los residentes no eran 'okupas', por lo que se trata de un "desahucio extraoficial" que se investiga para tratar de esclarecer las causas de estos hechos.

