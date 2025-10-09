Detenido en Barcelona un fugitivo buscado en Italia por tráfico de drogas

Sant Adrià de Besòs
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 3 de octubre a un hombre de 61 años buscado por la justicia de Italia por tráfico internacional de drogas, y al que se acusa de importar más de 300 kilos de hachís y marihuana.
Según han informado a Efe fuentes policiales, el detenido, junto a otro hombre, lideraba una red criminal internacional dedicada a la compra, importación y transporte de grandes cantidades de sustancias estupefacientes entre España e Italia.
El cabecilla de la organización criminal detenido era además el responsable de las estrategias operativas, organizativas y financieras de la banda.
Sobre el arrestado pesaba una Orden de Detención Europea emitida por las autoridades italianas.
La investigación de los Mossos d'Esquadra permitió situar al delincuente en Sant Adrià de Besòs, donde fue detenido sobre las cinco de la tarde del pasado 3 de octubre en la Avinguda Catalana.
