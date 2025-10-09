Collboni propone un presupuesto récord para 2026 de más de 4.000 millones

El gobierno municipal de Jaume Collboni ya tiene definida su propuesta para el presupuesto de 2026, en la que plantea un nuevo récord de más de 4.000 millones de euros. Es la primera vez que se supera esta cifra en la historia del Ayuntamiento de Barcelona. La propuesta asciende a los 4.180 millones de euros y está centrada en la atención a las personas, la vivienda y la seguridad. Además, tal como avanzó el alcalde en una entrevista de EL PERIÓDICO, el proyecto congela la subida de impuestos a familias y pymes.

“Este presupuesto refleja nuestro proyecto de ciudad. Cumple con las preocupaciones de los ciudadanos, es ambicioso y mira más allá del 2026. Nos indica el camino de 2027”, ha afirmado el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, en su comparecencia para presentar la propuesta junto a la gerente de Presupuestos y Hacienda, Montse Escola. Con esta cifra, el ejecutivo socialista pretende centrando sus esfuerzos en lo que, según los datos de las últimas encuestas municipales, son los principales problemas de los barceloneses.

Por este motivo, la propuesta pone especial énfasis en la vivienda, una preocupación disparada entre los vecinos de la ciudad. En este presupuesto se destinan 240 millones de euros a este ámbito, un 33% más de recursos que el año anterior. En seguridad se prevé un gasto de 430,6 millones de euros, con el objetivo de incorporar 100 nuevos agentes de la Guardia Urbana e instalar 1.000 cámaras de videovigilancia en la ciudad. La atención a las personas concentra la mayor partida, con 995 millones de euros, consolidándose como el eje principal del presupuesto municipal.

(Habrá ampliación)