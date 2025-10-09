Estas son las tres calles de Barcelona con más tráfico: están en el Eixample y superan los 50.000 coches diarios

Cada día miles de vehículos inundan la ciudad de Barcelona creando retenciones y haciendo que el tiempo de llegada a nuestro destino aumente considerablemente.

Es más, aunque plataformas de navegación como Google Maps o Waze ofrezcan alternativas a las rutas habituales o indiquen la situación del tráfico, a veces es inevitable circular por ciertas calles o avenidas repletas de conductores.

Y es que exponerse diariamente a estas situaciones tiene consecuencias nefastas para la salud: el tráfico perjudica la salud mental al provocar irritabilidad, estrés y ansiedad por el ruido y la congestión, lo que a su vez puede causar insomnio, problemas cardiovasculares -como hipertensión- y agravar trastornos como la depresión.

Hasta 60.000 vehículos

Además, en grandes ciudades, la alta concentración de personas y vehículos genera niveles de contaminación elevados, lo que puede derivar en enfermedades respiratorias, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer. Según la OMS, la contaminación del aire provoca alrededor de 7 millones de muertes al año.

Municipios como el de Barcelona ya están tomando medidas para disminuir la contaminación en el aire con iniciativas como las ‘superilles’. Estas son espacios urbanos que priorizan al peatón y reducen la presencia de coches en las calles.

Aun así, según datos del Ayuntamiento de Barcelona de 2024 analizados por la agencia Acn, sigue habiendo tramos que llegan a concentrar hasta 60.000 vehículos diarios: se trata del cruce del Carrer Aragó con el Carrer de Bailèn.

Le siguen muy de cerca

Este registra una intensidad media de 55.306 vehículos al día, que entre semana se eleva hasta los 60.000 y se posiciona como el punto con más tráfico de toda la capital catalana.

En segunda posición está el carrer Aragó con Muntaner, que aglomera unos 53.000 vehículos diarios y finalmente Gran Via con Pau Claris con 50.000.

A pesar de estos datos, en general, el volumen de tráfico del 2024 ha disminuido con respecto al 2023: según los datos municipales, de los 800 puntos de medición de tráfico analizados, ha bajado en el 55% de ellos respecto a 2023. Igualmente, en un 36% de los tramos, circulan más vehículos que el año anterior.

Carril bici

El Ayuntamiento también recoge los datos de los carriles bicis del municipio: según los datos, de los 381 puntos de recogida de datos que hay en la ciudad, el más concurrido es el de la Avenida Diagonal con Passeig de Gràcia en sentido Besòs, con casi 200 bicicletas cada hora.

Diagonal con Casanova, en sentido Llobregat ocupa el segundo puesto, seguido de Gran Via con Pau Claris.