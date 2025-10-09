El Fòrum de Barcelona se queda sin uno de los festivales con conciertos más allá de las 23 horas

De no darse un giro imprevisto más, el Fòrum albergará un festival menos de los que el Ayuntamiento de Barcelona preveía autorizar con actuaciones más allá de las 23:00 horas a partir del año que viene. La renuncia de la empresa Autopark -dueña de la sala Apolo- a organizar el ciclo de música que se le había adjudicado comporta a priori que uno de los cinco certámenes anuales de conciertos proyectados en horario nocturno se cancele al quedarse sin organizador y que el número final de los que cuentan con permiso para celebrarse se reduzcan a cuatro por ahora.

La empresa municipal BSM ha formalizado este jueves los cambios que EL PERIÓDICO avanzó semanas atrás, por lo que se modifica el resultado del concurso con el que, por primera vez, el consistorio ha elegido a los promotores de los festivales a los que concede alargarse más allá de la medianoche durante los tres próximos años en el parque del Fòrum. La resolución publicada esta mañana da cuenta de la “renuncia expresa” de Autopark a montar el certamen que se le asignó al resolverse la licitación. Se trataba de un evento de gran formato con capacidad para un máximo 30.000 espectadores a principios de agosto en 2026, 2027 y 2028.

El paso atrás de los propietarios del Apolo conlleva un movimiento de fichas. Como también informó este medio, las fechas que deja vacantes en pleno verano las toma otro de los ganadores del concurso, Ex-centris Production, responsable del Brunch Electronik. La compañía expresó a BSM que rehusaba al pequeño certamen que el concurso le confió, de no más de 9.000 asistentes y programado a finales de octubre en los tres años venideros. A cambio, declaró que prefería ocupar los días que Autopark ha desechado, de modo que su festival de música electrónica pudiera conservar el calendario habitual y dispusiera de más aforo. BSM ha aceptado el trueque, con lo que el Brunch Electronik mantendrá la cita habitual con el público.

Con las piezas recolocadas, los días en que se planificaba un pequeño festival hacia finales de octubre se quedan en blanco. La resolución de BSM acuerda "declarar desiertas" la reserva para que el Fòrum alojase un ciclo de conciertos el 30 y el 31 de octubre de 2026, el 29 y el 30 de octubre de 2027 y el 27 y el 28 de octubre.

Acumulación y ruido

Las quejas vecinales por la acumulación de eventos en el Fòrum y ruido a deshoras llevaron al ayuntamiento a optar por limitar las noches con conciertos en la explanada a 15 por año. Además, tomó la decisión inédita de lanzar una convocatoria para escoger a los promotores de los festivales en horario nocturno, a excepción del Primavera Sound y el Cruïlla, los dos que atraen a más público al parque situado al final de la Diagonal.

Siete ofertas se presentaron para competir por cinco festivales en liza. No obstante, dos de los candidatos cayeron en la primera de las dos evaluaciones del proceso selectivo. Loud Contact (encargada del festival Off Week) y Murmurtown Producciones (ligada a Gabi Ruiz, uno de los codirectores del Primavera Sound) fueron descalificadas al no alcanzar la puntuación mínima para avanzar a la última ronda, de forma que el camino quedó despejado para adjudicar las fechas en disputa a los otros cinco aspirantes.

Al caer dos candidatos en la valoración inicial, no existen licitadores suplentes a los que BSM pueda recurrir para que cubran los días de octubre que se han quedado sin una empresa que instale escenarios y programe actuaciones. Queda la incógnita de si la compañía que depende del ayuntamiento podría anunciar otro concurso y recibir nuevas ofertas para tratar de salvar ese festival de dos jornadas con actuaciones posteriores a las 23:00 horas. BSM responde que, por ahora, no puede confirmar más que lo que reza su propia resolución y es que, por el momento, el certamen que se perfilaba para los tres próximos otoños decae.