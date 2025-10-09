Barcelona Comerç rompe relaciones con el Gremi de Restauració tras la creación de su propia patronal

La entidad Barcelona Comerç ha anunciado este jueves en un comunicado que rompe relaciones con el Gremi de Restauració de Barcelona, una decisión que llega después de los “ataques y acusaciones” lanzados en los últimos días por el director del Gremi, Roger Pallarols, contra la propia organización y contra quien fue su presidente, Salvador Vendrell. Estas críticas se produjeron tras la creación de Barcelona Restauració, la nueva entidad impulsada desde Barcelona Comerç que presidirá Vendrell.

La decisión de la ruptura se produce apenas dos días después de la presentación pública de la patronal alternativa Barcelona Restauració, el pasado martes 7 de octubre. Esta nueva patronal, presidida por Salvador Vendrell —expresidente del Gremi de Restauració— y que nace de Barcelona Comerç, pretende también representar a los bares y restaurantes de proximidad de la ciudad.

Durante la presentación del martes, Vendrell explicó que la patronal alternativa “ha nacido de la demanda explícita y directa de la restauración de los ejes comerciales” y que busca “cubrir el vacío detectado durante años en la representación y defensa de la restauración de proximidad de los barrios de Barcelona”. También aseveró que la nueva organización “no viene a competir con nadie ni a solaparse con nadie, sino a sumar y fortalecer al sector”.

Desencuentros entre Pallarols y Vendrell

El anuncio provocó una respuesta inmediata y crítica del Gremi de Restauració. Su director, Roger Pallarols, acusó a Barcelona Comerç de dejarse “instrumentalizar” por Vendrell y comparó a este con Enric Marco, el hombre que falsificó haber sido prisionero en un campo de concentración nazi. Pallarols calificó la iniciativa de “confusa” y cuestionó su legitimidad, recordando que el Gremi es la organización histórica de referencia del sector de la restauración en la capital catalana.

El Gremi de Restauració, presidido desde septiembre por Núria Solà, mantiene a Pallarols como director. Hace un año y medio, Vendrell dejó la presidencia del Gremi de forma abrupta. Según fuentes cercanas, esta salida repentina se habría producido por la falta de sintonía entre Vendrell y Pallarols.

Ruptura "por responsabilidad"

En su comunicado emitido este jueves, Barcelona Comerç asegura que la ruptura se produce “por responsabilidad y con el convencimiento de que para trabajar por el sector y abordar los retos del comercio y la restauración es imprescindible preservar un diálogo sectorial riguroso y respetuoso” y subraya que con esta decisión “quiere fijar un listón claro de convivencia institucional y de defensa del interés general”.

Así mismo, en el escrito, Barcelona Comerç recuerda que está formada por más de 4.500 empresarios y empresarias y 24 ejes comerciales de los barrios de Barcelona, y reivindica que las cuotas que aportan sus asociados “se destinan a sostener la actividad de los ejes y de Barcelona Comerç con criterios de transparencia, buena gobernanza y rendición de cuentas”.

La entidad también apunta que, pese a la ruptura con el Gremi, continuará colaborando con todos los agentes económicos de la ciudad, siempre que lo hagan “con criterios de transparencia y respeto institucional”.