Badalona reubicará la escuela de educación especial Llevant en la masía de Ca l'Andal

El centro público municipal de educación especial Escola Llevant se trasladará a Ca l'Andal, una antigua masía del siglo XVII situada en el barrio de Bufalà. El Ayuntamiento de Badalona ha consensuado esta nueva ubicación con la dirección del centro y los representantes de las familias, con la voluntad de "dar respuesta a las necesidades educativas de los niños con funcionalidad diversa derivada de discapacidades graves y permanentes que son alumnas de la escuela", ha explicado el consistorio en un comunicado.

Actualmente, la Escuela Llevant, gestionada por el Institut Municipal de Serveis Personales del Ayuntamiento de Badalona, está ubicada en un edificio de la avenida Martí Pujol con unas instalaciones obsoletas que no pueden ser remodeladas cumpliendo las necesidades y la normativa de accesibilidad actual.

Así, se hará una renovación integral de toda la masía, y se construirá un edificio anexo en la misma parcela, lo que permitirá que el espacio alcance los 3.200 m² de superficie útil, 1.300 más que ahora. El Ayuntamiento de Badalona asegura estar ya trabajando en la tramitación para hacer realidad el traslado. Prevén que a mediados de 2026 el proyecto entre en la fase final de aprobación y se inicie el diseño definitivo, que se hará en colaboración de los profesionales y familias del centro para que puedan aportar todos sus conocimientos y demandas. El gobierno municipal espera que para el año 2027 el proyecto definitivo esté aprobado y disponga de una dotación económica asignada, lo que permitiría licitar y ejecutar las obras durante el próximo mandato.

"Después de veinte años, se resuelve una deuda social pendiente con un centro educativo de referencia para Badalona", ha explicado el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol. "Hoy damos un paso adelante muy importante para garantizar la igualdad, la justicia social y la inclusión en la ciudad".

Malestar en la AV Bufalà

La decisión, sin embargo, no ha sido bien recibida en la Associació Veïnal de Bufalà, que desde hace años pedía al gobierno municipal que la antigua masía se convirtiese en un espacio sociocultural: "La Escola Llevant merece un lugar digno y seguro que el Ayuntamiento tiene muchísimos para ofrecerles, pero ha tenido que ser justamente este nuestro ―y zanjan―. Es indignante". De hecho, han convocado una protesta ante la masía para el próximo sábado 11 de octubre "para exigir la promesa" de convertir Ca l'Andal en un espacio sociocultural.