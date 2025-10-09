Badalona vetará el paso de coches en una calle de su centro histórico tras su reurbanización

El Ayuntamiento de Badalona ha anunciado que durante este mes de octubre empezarán las obras de reurbanización del tramo superior calle de Barcelona, comprendido entre la plaza de la Constitució y la calle de Quintana Alta, en el barrio de Dalt de la Vila, centro histórico de la ciudad. En total, se actuará en un ámbito de 264 m². Las obras tienen un presupuesto de 159.000 euros y un plazo de ejecución, como máximo, de seis meses.

Los criterios principales del proyecto son "la preservación del carácter histórico de la calle, su consolidación urbanística y la mejora de las instalaciones", indica el consistorio en un comunicado. La actuación dará continuidad a las intervenciones en el espacio público hechas anteriormente en esta parte de la ciudad. Así, la urbanización del tramo se hará en la plataforma única, sin aceras y usando los mismos materiales que en las fases ejecutadas anteriormente.

Destaca el hecho que se restringirá el acceso rodado, lo que significa un paso más en la limitación de la circulación de vehículos en el barrio, uno de los compromisos anunciados por el gobierno municipal dentro del gran plan de pacificación del Centre y de Dalt de la Vila, anunciado el pasado mes de junio. Más allá de la preservación de la condición patrimonial de la calle, el alcalde Albiol ha declarado que esta obra permitirá que "los vecinos de Dalt de la Vila, y todos los badaloneses, recuperen este espacio para pasear y disfrutar del centro histórico de la ciudad".

Además, la obra incluye la renovación y ordenación de varias instalaciones. En cuanto a la red de telecomunicaciones, se eliminarán los actuales cruzamientos aéreos y se hará la conversión a una instalación sepultada, con las correspondientes arquetas de registro y tubos según las indicaciones técnicas de la compañía.

El servicio de agua potable y el de gas se encuentran "actualizados y en buen estado de funcionamiento", sostiene el gobierno municipal, mientras que en la red de baja tensión se prevé la obra civil necesaria para el soterramiento del cableado aéreo, de forma que una vez acabada la actuación la compañía podrá completar la conversión de las acometidas. El alumbrado público también se ordenará con un sistema trenzado por fachada y con las conversiones correspondientes para los cruzamientos sepultados.