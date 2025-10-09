El alumnado vulnerable de Barcelona mejora sus notas en plena caída general de los resultados académicos

El alumnado en situación de vulnerabilidad de los centros públicos de Barcelona ha mejorado seis puntos sus resultados académicos en relación al curso 2020-2021. Así lo recoge el Informe de Oportunidades Educativas 2024 del Institut Metròpoli, encargado por el ayuntamiento de la capital catalana, que atribuye este avance a las políticas públicas impulsadas en los últimos años para reforzar la equidad educativa, como la ampliación de plazas en las guarderías municipales, el refuerzo de becas para actividades extraescolares y el impulso de la Formación Profesional, que permitido que se reduzca el abandono escolar prematuro, según los responsables del informe.

El estudio de esta edición, que se realiza cada dos años desde 2016, incorpora por primera vez la evaluación de los resultados académicos del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica. En un contexto de descenso generalizado del rendimiento en el conjunto de Catalunya, Barcelona obtiene resultados sensiblemente superiores a la media catalana, especialmente en Primaria, con un 13,3% frente al 15,4%. Además, los estudiantes más vulnerables registran una mejora notable de seis puntos de media en el sector público. En el concertado la mejora es de 4,3 puntos.

Se trata de uno de los avances más destacados del informe en términos de equidad educativa. Según ha explicado el responsable del estudio, Andreu Termes, en una sesión informativa con periodistas, hay muchos indicadores que muestran que, “en un contexto especialmente hostil” marcado por el aumento de la pobreza infantil y los efectos de la pandemia, hay una “mejora clara” en la equidad del sistema educativo. Esta tendencia se evidencia en algunos de los resultados.

Menos segregación escolar

La segregación escolar también muestra una evolución positiva. Entre los cursos 2020-2021 y 2023-2024, los índices han descendido de 0,49 a 0,39 en infantil y primaria, y de 0,44 a 0,34 en secundaria. El Ayuntamiento de Barcelona atribuye este avance al Plan de Choque contra la Segregación Escolar impulsado por el Consorci d’Educació y al nuevo decreto de admisiones.

El informe destaca, además, un aumento del acceso a la educación secundaria postobligatoria, especialmente en los ciclos formativos de grado medio. Esta tendencia se vincula con la reducción del abandono escolar prematuro registrada en la última década: un 14,8% en Catalunya y un 7,7% en Barcelona.

Aun así, persiste la falta de plazas en los ciclos de grado superior, donde la oferta solo cubre la mitad de la demanda (51%). La situación es especialmente crítica en las especialidades de Salud y Atención a las Personas, con una plaza disponible por cada dos solicitudes.

Más plazas de guarderías

Otro de los factores que, según el informe, ha contribuido a mejorar la equidad educativa es la ampliación de la cobertura teórica de escolarización en el tramo de 0 a 3 años, que ha pasado del 18,5% al 26,3% en la última década. Esta evolución se explica por el descenso demográfico y por el incremento de plazas en las guarderías municipales. En los últimos diez años se han abierto una decena de centros nuevos, lo que supone unas 1.000 plazas adicionales.

La tasa de demanda atendida en las guarderías municipales se situó en el curso 2024-2025 entre el 65% y el 66%. Es decir, más de la mitad de las familias que solicitan una plaza en una guardería pública de Barcelona pueden matricularse.

Refuerzo de becas para extraescolares

El informe también refleja mejoras en diversos procesos escolares, como la reducción de la repetición de curso y el aumento de la tasa de graduación en la educación secundaria obligatoria (ESO). Estos avances se notan especialmente en los centros públicos, donde la repetición en cuarto de ESO ha disminuido en 5,5 puntos porcentuales. Aun así, el estudio advierte que el alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica y de nacionalidad extranjera continúa presentando peores indicadores de repetición y graduación.

Más allá del horario lectivo, el informe destaca el crecimiento de la participación en actividades extraescolares, impulsado por el refuerzo de las becas municipales. En la última campaña, el Ayuntamiento de Barcelona otorgó 22.278 ayudas para el programa Vacances d’Estiu, 17.534 para actividades deportivas y 1.887 para las Tardes Educatives.