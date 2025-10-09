Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Un accidente entre un camión y un coche complica el tráfico en la ronda Litoral de Barcelona

El incidente ha provocado retenciones de más de 9 kilómetros desde la Zona Franca

Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes

Accidente en la ronda Litoral de Barcelona este jueves

Accidente en la ronda Litoral de Barcelona este jueves / Trànsit

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un accidente entre un camión y un turismo ha complicado este jueves por la tarde la circulación en la ronda Litoral de Barcelona (B-10). Según ha informado el Servei Català de Trànsit, el siniestro, que se ha producido en dirección Besòs, ha obligado a cortar el carril izquierdo de los dos disponibles, lo que ha afectado de lleno a la movilidad en una de las principales arterias de la ciudad.

La incidencia ha provocado importantes retenciones que han superado los nueve kilómetros, especialmente entre la Zona Franca y el tramo afectado, dificultando el acceso y la salida del área metropolitana. Por el momento, no consta que haya heridos de gravedad.

Más accidentes

Minutos antes, Trànsit había registrado otro accidente en la C-58, a la altura de Ripollet y en dirección Barcelona. El siniestro también ha provocado varios kilómetros de colas y ha obligado a cortar un carril, complicando aún más la tarde para los conductores que se desplazaban hacia la capital catalana.

Además, en la AP-7, un turismo que ha acabado impactando contra la mediana ha causado nuevas afectaciones en el tráfico a la altura de Cambrils, en sentido Amposta (sur). La autopista ha quedado parcialmente cortada hasta poco después de las 18.30 horas, cuando se ha podido reabrir la vía tras la retirada del vehículo siniestrado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. “Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola
  2. La Fiscalía cerca a las ZBE ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
  3. El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones
  4. Mireia Torralba, del histórico restaurante Amaya de la Rambla: “No queremos cerrar, pero nos están ahogando”
  5. Cómo conseguir una de las 85.000 fundas artísticas gratuitas de la T-Mobilitat
  6. Pisos de alquiler de protección oficial en Badalona: por 550 euros al mes en esta zona
  7. Las viviendas unipersonales crecen en Barcelona y son la primera opción en Ciutat Vella y Les Corts
  8. El Ayuntamiento de Barcelona respetará los parterres plantados por los vecinos de la Esquerra de l'Eixample

Un accidente entre un camión y un coche complica el tráfico en la ronda Litoral de Barcelona

Un accidente entre un camión y un coche complica el tráfico en la ronda Litoral de Barcelona

Luis Ubalde, responsable de la Oficina Técnica de las obras de Rodalies: "Confiamos en que el próximo año se noten las mejoras"

Luis Ubalde, responsable de la Oficina Técnica de las obras de Rodalies: "Confiamos en que el próximo año se noten las mejoras"

Un “hilo invisible” unirá a 300 ciudades del área de Barcelona para afrontar la crisis de salud mental

Un “hilo invisible” unirá a 300 ciudades del área de Barcelona para afrontar la crisis de salud mental

El alumnado vulnerable de Barcelona mejora sus notas en plena caída general de los resultados académicos

El alumnado vulnerable de Barcelona mejora sus notas en plena caída general de los resultados académicos

Ampliar el aeropuerto de El Prat: un calendario largo, complejo y muy pautado

Ampliar el aeropuerto de El Prat: un calendario largo, complejo y muy pautado

Camarasa Fruits no se llamará Sotelo, sino Mary: aquí explicamos el lío

Camarasa Fruits no se llamará Sotelo, sino Mary: aquí explicamos el lío

Granollers se incorpora al Pacte Industrial de la región metropolitana en un contexto de nueva geopolítica económica

Granollers se incorpora al Pacte Industrial de la región metropolitana en un contexto de nueva geopolítica económica

Badalona vetará el paso de coches en una calle de su centro histórico tras su reurbanización

Badalona vetará el paso de coches en una calle de su centro histórico tras su reurbanización