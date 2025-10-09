Tráfico
Un accidente entre un camión y un coche complica el tráfico en la ronda Litoral de Barcelona
El incidente ha provocado retenciones de más de 9 kilómetros desde la Zona Franca
Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
Un accidente entre un camión y un turismo ha complicado este jueves por la tarde la circulación en la ronda Litoral de Barcelona (B-10). Según ha informado el Servei Català de Trànsit, el siniestro, que se ha producido en dirección Besòs, ha obligado a cortar el carril izquierdo de los dos disponibles, lo que ha afectado de lleno a la movilidad en una de las principales arterias de la ciudad.
La incidencia ha provocado importantes retenciones que han superado los nueve kilómetros, especialmente entre la Zona Franca y el tramo afectado, dificultando el acceso y la salida del área metropolitana. Por el momento, no consta que haya heridos de gravedad.
Más accidentes
Minutos antes, Trànsit había registrado otro accidente en la C-58, a la altura de Ripollet y en dirección Barcelona. El siniestro también ha provocado varios kilómetros de colas y ha obligado a cortar un carril, complicando aún más la tarde para los conductores que se desplazaban hacia la capital catalana.
Además, en la AP-7, un turismo que ha acabado impactando contra la mediana ha causado nuevas afectaciones en el tráfico a la altura de Cambrils, en sentido Amposta (sur). La autopista ha quedado parcialmente cortada hasta poco después de las 18.30 horas, cuando se ha podido reabrir la vía tras la retirada del vehículo siniestrado.
