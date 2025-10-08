La fotógrafa Victòria Rovira muestra en 'Rojava. Mujeres entre guerras' el papel de las mujeres en Siria

"Rojava. Mujeres entre guerras" es la nueva propuesta del Palau Robert que explora el papel crucial de las mujeres en la región de Rojava, al noreste de Siria, en el contexto del conflicto que vive el país desde 2011. Mediante fotografías y textos de la colaboradora de EL PERIÓDICO Victòria Rovira la exposición refleja diversas caras opuestas: las combatientes, las civiles y las esposas e hijos del ISIS.

La exposición se abrirá al público este miércoles 9 de octubre a las 18:00 horas con una presentación a cargo de la autora, también comisaria de la exposición, que contará con la presencia de la presidenta del Institut Català de les Dones (ICD), Sònia Guerra; así como y la directora general de Difusión, Elisabet Valls.

Romper esquemas

La muestra, que estará abierta al público con entrada gratuita hasta el 30 de noviembre, es el resultado de un extenso proyecto documental iniciado en 2021 sobre la mujer en zona de conflicto. Este trabajo tiene como objetivo dar visibilidad al papel fundamental de las mujeres de Rojava: kurdas, siríacas y asirias que, como combatientes, han roto esquemas en las estructuras políticas y civiles y se han convertido en protagonistas de una revolución feminista en un entorno tan complejo como Oriente Próximo. También se centra en las mujeres civiles y sus hijos, incluidas las del Estado Islámico, las que más han sufrido las consecuencias de los conflictos, con graves secuelas físicas y psicológicas.

Por otro lado, la región autónoma de Rojava ha permitido a miles de mujeres alcanzar la independencia económica, recuperar su dignidad y reconstruir sus comunidades.