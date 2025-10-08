Seis detenidos y tres mossos lesionados durante una manifestación pro Palestina en Barcelona

Seis personas han sido detenidas por resistencia y desobediencia a la autoridad durante la manifestación pro Palestina de este martes en el Raval de Barcelona. Según informan los Mossos d'Esquadra, tres agentes han terminado lesionados. A uno de los detenidos también se le achaca un delito de atentado contra los agentes de la autoridad.

Unas 500 personas participaron en esta movilización de apoyo a la resistencia palestina, según datos del Ayuntamiento. La manifestación, organizada por Samidoun (Red de Solidaridad con los Presxs Palestinxs) comenzó a las 18.30 horas de este martes en la rambla del Raval y recorrió algunas de las calles del centro de la ciudad, inicialmente sin incidentes.

Un trabajador herido

Los Mossos también han informado que durante la acción hubo daños en un establecimiento de comida rápida de la ronda de Sant Antoni . Durante la acción un trabajador resultó herido y se rompieron dos puertas, dos vitrinas, cuatro monitores y un televisor del local.