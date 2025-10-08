Seat, el Consorci de la Zona Franca y el Ayuntamiento de Viladecans reciben los premios FEmImpacte del Baix Llobregat

Los premios FemImpacte de L'Hospitalet de Llobregat y el Baix Llobregat ya tienen ganadores. La iniciativa del Fòrum Empresarial del Llobregat, en la que EL PERIÓDICO es el medio colaborador, ha reconocido el trabajo en el territorio catalán de las empresas Seat (categoría 'impacto económico), Im-Perfect Food (impacto social) y Schneider (sostenibilidad), así como de las instituciones Consorci de la Zona Franca (colaboración públicoprivada), Ayuntamiento de Viladecans (entidad pública en torno a las empresas) y la escuela Xaloc de L'Hospitalet (impacto cultural).

Los galardones reconocen “la huella positiva que generan empresas, entidades e instituciones públicas en el desarrollo económico del territorio”, explica el Fòrum. Los premios —que cuentan con la colaboración de AEBALL/UPMBALL, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el BBVA y Etalentum — se han entregado este 8 de octubre de 2025 en el Hotel Porta Fira, sede del Fòrum, en un acto que aspira ya a convertirse en cita anual de referencia para el mundo económico y social de la comarca.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de L’Hospitalet, David Quirós, y de la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz, quienes han coincidido en remarcar la importancia de que el Baix Llobregat se haya proyectado como motor económico y social del área metropolitana. La iniciativa cuenta también con el propio Hotel Santos Porta Fira, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de L'Hospitalet y FactorEnergia como patrocinadores globales.

Mireia Barba Cuscó con el alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, David Quirós / Elisenda Pons

Los finalistas y las categorías

La automovilística SEAT ha recibido el premio al impacto económico, entregado a Laura Carnicero, vicepresidenta de Personas y Organización. También han sido distinguidas como finalistas Tempel Group y Ferrer & Ojeda.

Schneider Electric se ha alzado con el galardón a la sostenibilidad por su modelo de gestión y compromiso ambiental. El reconocimiento ha sido recogido por Eva Sánchez, directora de las plantas de Molins de Rei y Capellades. Floox by Premium y Dapibus han completado el podio de finalistas.

La escuela Xaloc, con sede en l’Hospitalet, ha sido distinguido en la categoría de impacto cultural, mientras que Es Im-perfect, impulsada por la Fundación Espigoladors, ha recibido el premio al impacto social. Ambas iniciativas han simbolizado, según el jurado, la capacidad transformadora de la educación y la inclusión.

Colaboración público-privada

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ha sido el vencedor en la modalidad de colaboración público-privada. En el ámbito de impacto público hacia las empresas, el reconocimiento ha recaído en el Ayuntamiento de Viladecans. En ambas categorías, la innovación institucional y la cooperación se han subrayado como pilares de futuro.

La gala, conducida por el comunicador Juanjo Villalobos, ha contado con la participación de Santiago Ballesté, presidente del Fórum Empresarial del Llobregat; Eva Martínez, presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat; y Jordi Valls, vicepresidente de Desarrollo Social y Económico del Área Metropolitana de Barcelona. Ballesté ha destacado que los premios “nacen con la voluntad de perdurar en el tiempo, porque reconocer el impacto positivo es también una forma de construir el futuro del territorio”.