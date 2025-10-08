Junts desgrana sus 12 condiciones para aprobar la ordenanza de civismo de Collboni

Junts per Barcelona quiere que la nueva ordenanza de civismo haga constar en los informes de arraigo los antecedentes incívicos, así como "las colaboraciones positivas en materia de convivencia", con el objetivo de garantizar una información "rigurosa" a las autoridades competentes de Extranjería. Es una de las doce alegaciones que el principal grupo municipal en la oposición presenta a la reforma de la ordenanza de civismo, a modo de requisitos para avalar el nuevo texto. El apoyo de Junts permitiría a Jaume Collboni desbloquear y aprobar este proyecto, que suma meses de retraso.

Los posconvergentes proponen, además, que la ordenanza incorpore un artículo específico que establezca el compromiso "explícito y vinculante" del gobierno municipal de desplegar todos los mecanismos de pedagogía, control, sanción y cobro necesarios para garantizar su cumplimiento efectivo.

También ha sugerido también hacer uso, con este fin, de las cámaras de videovigilancia que ya están instaladas en el espacio público o que se instalarán más adelante, aunque este último punto no figura específicamente en las alegaciones presentadas. El equipo socialista prevé instalar mil cámaras en la ciudad, 500 este mandato, como avanzó EL PERIÓDICO. "Si hay tantas cámaras, sobre todo para sancionar vehículos, también debería haber cámaras que sirvan para otras cosas", ha indicado.

Junts considera "asumibles al 100%" sus propuestas, por lo que si el ejecutivo de Jaume Collboni no las acepta, avisa que "seguramente" acabará votando en contra. Así lo ha expresado en rueda de prensa el presidente del grupo, Jordi Martí, quien ha reivindicado la necesidad de sancionar a los responsables de actos incívicos. Ha pedido al alcalde "coherencia" ante la posibilidad de que acepte alegaciones de otros grupos que neutralicen las suyas.

Sanciones más efectivas

En las alegaciones también se solicita prohibir que desde el propio gobierno se emitan mensajes institucionales, declaraciones públicas o actitudes "que minimicen, relativicen, justifiquen o blanqueen conductas incívicas tipificadas en esta ordenanza". Para ilustrar este punto, Martí ha recordado ejemplos del pasado en los que concejalas del gobierno de Colau se habían manifestado junto a vendedores ambulantes.

Asimismo, piden que durante el primer año desde la entrada en vigor de la nueva ordenanza se ponga en funcionamiento una unidad administrativa encargada de tramitar los procedimientos sancionadores y que se dote a la Guardia Urbana de los elementos tecnológicos necesarios para el cobro efectivo de las multas. En caso de que se incumplan injustificadamente las medidas alternativas a la sanción acordadas, Junts reclama que se reactive la sanción originalmente prevista.

Además, solicitan que en los casos de infracciones relacionadas con grafitis o pintadas no autorizadas, además de la sanción económica correspondiente, la persona infractora esté obligada a participar en trabajos de limpieza de grafitis.

Por otro lado, también reclaman otras medidas, como la introducción de un nuevo artículo que prohíba la captación activa para el consumo de cannabis en el espacio público o que los centros educativos sean espacios prioritarios a la hora de realizar campañas informativas sobre las normas de civismo.

La ordenanza de civismo de Barcelona superó en julio el primer trámite tras la aprobación inicial en la comisión de Presidencia y Seguridad, con el voto a favor del PSC y ERC y la abstención de Junts per Barcelona. La tramitación continúa y se prevé que la votación para la aprobación definitiva se celebre antes de que finalice el año.

Presupuesto y ordenanzas fiscales

Preguntado por las negociaciones del presupuesto y las ordenanzas fiscales para 2026, Martí ha señalado que han mantenido algún contacto preliminar "informal", pero ninguna reunión, e instó al gobierno de Collboni a llamar a la puerta de Junts y trasladarle el proyecto. En cualquier caso, considera "difícil" llegar a acuerdos presupuestarios porque podría haber "voluntad" por parte de los socialistas de alcanzar pactos con BComú y ERC.

Sea como sea, ha subrayado que están dispuestos a hablar. Sobre las ordenanzas fiscales, ya ha avanzado que serán "coherentes" con el discurso del año pasado y ha esbozado cuáles serán sus líneas a la hora de negociar: contención fiscal, rebajas fiscales selectivas y una reducción del 4% del IBI.