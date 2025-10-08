Interrumpida la circulación en la R1 y RG1 de Rodalies entre Mataró y Arenys de Mar por un atropello

La circulación de trenes en las líneas R1 y RG1 de Rodalies se ha interrumpido esta tarde entre Mataró y Arenys de Mar debido al atropellamiento de una persona en la estación de Sant Andreu de Llavaneres.

Renfe ha habilitado un servicio alternativo de transporte por carretera entre ambas estaciones.

Los trenes se han mantenido parados, al mismo tiempo que ha aumentado el tiempo de recorrido en toda la línea. Los problemas en el servicio pueden acarrear la supresión de trenes con destinación Arenys de Mar y Calella.

La circulación se ha restablecido poco antes de las siete de la tarde, si bien los trenes mantienen demoras que pueden superar los 25 minutos.

Esta mañana la línea ya ha presentado problemas en la circulación debido a una avería en un tren en Caldes d'Estrac, que ha provocado retrasos.