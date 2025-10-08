Servicio por carretera
Interrumpida la circulación en la R1 y RG1 de Rodalies entre Mataró y Arenys de Mar por un atropello
Por la mañana una avería en un tren en Caldes d'Estrac también ha provocado retrasos en la línea
La circulación de trenes en las líneas R1 y RG1 de Rodalies se ha interrumpido esta tarde entre Mataró y Arenys de Mar debido al atropellamiento de una persona en la estación de Sant Andreu de Llavaneres.
Renfe ha habilitado un servicio alternativo de transporte por carretera entre ambas estaciones.
Los trenes se han mantenido parados, al mismo tiempo que ha aumentado el tiempo de recorrido en toda la línea. Los problemas en el servicio pueden acarrear la supresión de trenes con destinación Arenys de Mar y Calella.
La circulación se ha restablecido poco antes de las siete de la tarde, si bien los trenes mantienen demoras que pueden superar los 25 minutos.
Esta mañana la línea ya ha presentado problemas en la circulación debido a una avería en un tren en Caldes d'Estrac, que ha provocado retrasos.
- Un lugar encantador”: la pastelería de Terrassa con mejores reseñas según Google
- Mireia Torralba, del histórico restaurante Amaya de la Rambla: “No queremos cerrar, pero nos están ahogando”
- Endesa corta la electricidad del Oktoberfest de Santa Susanna al detectar un enganche ilegal
- Respir, residencia temporal para dependientes barceloneses, gana habitaciones individuales con una reforma integral
- La tarta de chocolate de una pastelería de Barcelona es reconocida como la mejor del mundo
- El alcalde de L'Hospitalet, tras la manifestación contra la inseguridad: 'Comparto sus reivindicaciones
- Un conductor pierde el control del coche en L’Hospitalet de Llobregat y deja nueve heridos leves
- Este mercado de Sabadell planea renovarse: mejoras y novedades