Un concurrido intercambiador del metro de Barcelona estrena dos ascensores tras 22 meses de obras

La conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha puesto en servicio los dos nuevos ascensores de la estación de la L1 de Clot del Metro de Barcelona, informa en un comunicado este miércoles.

Estos ascensores se han instalado en el marco de unas largas obras para mejorar la accesibilidad del intercambiador de Clot y conectan el vestíbulo con los andenes. Las pocas estaciones que quedan sin adaptar en la red de metro requieren intervenciones complejas y costosas.

Los trabajos se iniciaron hace 22 meses, en enero de 2024, para mejorar la accesibilidad de las estaciones de la L1 y al L2 de Metro y de la estación de Rodalies. Aún queda pendiente la instalación de dos ascensores para conectar los andenes de la L1 con los de la L2, por lo que la afectación al espacio público todavía se prolongará un tiempo.