Vivienda
El ICF financia la construcción de 35 viviendas de alquiler protegido en Sant Cugat del Vallès con 3,8 millones de euros
El 26% de los pisos se reservarán para jóvenes
Siete de cada diez vecinos de Sant Cugat ven un “problema” en el crecimiento de la población
El ICF ha concedido un préstamo con condiciones ventajosas de 3,8 millones de euros a la empresa municipal Promusa para construir 35 viviendas de alquiler protegidas en Sant Cugat del Vallès. La promoción, que empezó a construirse en el mes de abril, está ubicada en la calle Benet de Moxó y constará de 25 viviendas de dos habitaciones (58 m² interiores y 11 m² de espacios exteriores) y 10 de tres (74 m² interiores y 30 m² de exteriores).
También dispondrá de un aparcamiento con 35 plazas y 16 trasteros. Las viviendas se calificarán con protección oficial con carácter permanente y un 26% se destinará a personas jóvenes con el objetivo de facilitarles el acceso a la vivienda y fijar población en el municipio. Está previsto que las obras acaben en junio del próximo año.
El proyecto de Promusa, adjudicado a la empresa Arnó Infraestructuras, tiene un presupuesto total de 5,6 millones de euros y cuenta con una subvención de 1.078.000 euros procedente de los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Desde 2018 el ICF ha hecho posibles 5.211 viviendas de alquiler social en Catalunya financiando proyectos de adquisición y promoción de VPO con un total de 480 millones de euros.
