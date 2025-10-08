La Fiscalía pide 19 años al acusado de matar a un amigo tras horas de 'chemsex' en su casa

La Fiscalía pide 19 años para un hombre acusado de asesinar a otro a puñaladas tras compartir horas de sexo y drogas en una casa de Vallgorguina (Vallès Oriental, Barcelona), en febrero de 2023. Pide también una indemnización de 400.000 euros para la hija menor de la víctima por el daño moral y psicológico ocasionado.

En la Audiencia de Barcelona ha comenzado este miércoles la elección del jurado que juzgará al procesado, de nacionalidad británica y en prisión preventiva desde su detención el mismo día del crimen, acusado de un delito de asesinato con alevosía.

El Ministerio Público aplica en este caso un atenuante de intoxicación por consumo de sustancias estupefacientes y pide, además de los 19 años de prisión, cinco años de libertad vigilada, durante los cuales deba someterse a un tratamiento de deshabituación de drogas y otro de educación sexual vinculado con el uso de sustancias estupefacientes.

Asimismo, el Fiscal pide una indemnización para los padres de la víctima de 50.000 euros para cada progenitor y de 30.000 para la hermana del fallecido.

Viaje desde Londres

De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, el procesado viajó de Londres a Barcelona el 16 de febrero de 2023 con la finalidad de pasar unos días con la víctima, tal y como ambos habían concertado previamente.

Para esos encuentros, habían acordado el consumo de drogas con fines sexuales, unas citas conocidas como 'chemsex', según el origen británico del término, que puede derivar en largas sesiones de sexo y se suelen prolongar durar horas o días.

Una vez en la vivienda de Vallgorguina, y tras un consumo voluntario de diferentes drogas por parte de ambos, el acusado se dirigió a la cocina, cogió un cuchillo y apuñaló a la víctima en varias ocasiones en el pecho y la espalda, sostiene el ministerio público en su acusación.

Tras las heridas sufridas durante el ataque, la víctima trató de escapar de la casa y, al percatarse de que la puerta esta estaba cerrada con llave, saltó por una ventana, desde una altura de tres metros.

Una vez en la calle, y tras recorrer unos quince metros, la víctima se desplomó debido a la gravedad de las heridas, que finalmente le causaron la muerte. En el momento del crimen, el fallecido tenía 38 años y una hija menor, con la que no convivía habitualmente pero con la mantenía una relación estrecha y de cercanía.

El acusado fue detenido minutos después del asesinato por los Mossos d'Esquadra y, al día siguiente, entró en prisión preventiva. Según Fiscalía, la víctima "se encontraba desprevenida en la tranquilidad de su domicilio" y "confiada por el contexto de relaciones íntimas que estaba manteniendo" con el acusado, cuando fue atacada "sorpresivamente" y estando "desarmado".

Fiscalía aplica al acusado el atenuante de consumo de sustancias estupefacientes, ya que esa noche sufrió una intoxicación aguda, que si bien no afectó a sus facultades intelectivas, sí alteraron sus capacidades volitivas. Estas le habrían llevado a pensar que "estaba en peligro" por el "comportamiento de la víctima" por lo que reaccionó atacando al fallecido sin que hubiera premeditación.