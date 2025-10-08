Caso curioso
Detenido por intentar consumir cocaína en la comisaría de los Mossos de Granollers
Había acudido por iniciativa propia a la sede policial y llevaba 20 gramos encima
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre que intentó consumir cocaína en la sala de espera de la comisaría de la Policía de la Generalitat de Granollers (Barcelona). Había acudido por iniciativa propia a la sede policial.
El detenido está acusado de un delito de resistencia y desobediencia y otro contra la salud pública, ya que en ese momento llevaba encima más de 20 gramos de cocaína, según informan este miércoles los Mossos d'Esquadra en redes sociales. Dado el estado en el que se encontraba el arrestado, tuvo además que ser trasladado a un hospital.
El hombre acudió a la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Granollers (Barcelona) el pasado domingo 5 de octubre donde pidió hablar con un agente sin especificar los motivos y, una vez en interior del edificio, se le dirigió a la sala de espera, donde fue sorprendido cuando intentaba consumir cocaína.
