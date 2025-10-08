Detenida en Barcelona por robar a personal de limpieza, colarse en trasteros y usar tarjetas sustraídas

Los Mossos d’Esquadra han detenido en Barcelona a una mujer de 38 años acusada de cometer 17 delitos de hurto y robo con fuerza. Mayoritariamente sustraía pertenencias de trabajadoras de la limpieza y, si encontraba llaves, se colaba también en trasteros para sustraer los objetos de valor. Según la policía, la detenida actuaba principalmente en la capital catalana, aunque uno de los hechos investigados se habría producido en L’Hospitalet de Llobregat. Tenía ya siete antecedentes policiales.

La Unidad de Investigación de Horta-Guinardó inició las pesquisas a raíz de un robo ocurrido en diciembre de 2024, cuando una trabajadora de limpieza denunció la sustracción de una mochila con 600 euros. Pocos días después, la víctima reconoció a una mujer que llevaba su misma mochila, lo que permitió iniciar las indagaciones. El último hecho atribuido a la detenida data del 14 de abril de este año.

El modus operandi era similar en todos los casos, explica la policía catalana en un comunicado este miércoles. La sospechosa se hacía pasar por vecina o por repartidora de correos, llevando cartas en la mano para simular la entrega. Aprovechaba la distracción del personal de limpieza para acceder a las dependencias donde guardaban sus pertenencias y robarlas. Además, realizaba extracciones de dinero o compras fraudulentas con las tarjetas de crédito sustraídas, principalmente en estancos, administraciones de lotería, supermercados y bazares.

Pareja de ladrones

Durante la identificación de la investigada, los agentes también detuvieron a su pareja, un hombre de 39 años con 29 antecedentes por robos con fuerza en domicilios. El arresto se produjo el pasado 1 de mayo, después de que un ciudadano alertara a la policía al verlo acceder a un edificio. En el registro, los agentes le intervinieron herramientas específicas para forzar cerraduras, así como documentos de identidad y tarjetas bancarias pertenecientes a unas cuarenta personas.

La investigación continúa abierta y ha permitido a las unidades de investigación de Les Corts y de L’Hospitalet de Llobregat atribuir a la mujer seis robos más —dos en Les Corts y cuatro en L’Hospitalet—. Según los Mossos, la mayoría de los objetos sustraídos ya han sido devueltos a sus propietarios.