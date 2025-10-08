Libro del Gremi de Restauració
Collboni reivindica que la hostelería es la esencia de Barcelona: "Queremos que siga siendo así"
La ciudad celebra su identidad gastronómica y cultural con la presentación del libro Destino Barcelona, que reúne a destacadas figuras de la restauración y la cultura
El Gremi de Restauració de Barcelona se refuerza e incorpora nuevos establecimientos emblemáticos a su junta directiva
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado este miércoles que la hostelería y la gastronomía forman parte de la identidad y esencia de la ciudad: "Queremos que siga siendo así".
Lo ha dicho en la presentación del libro 'Destino Barcelona. Encuentros en una ciudad abierta y vibrante' impulsado por el Gremi de Restauració de Barcelona, que ha destacado esta publicación como un "gran regalo para la ciudad".
También han asistido la presidenta del Gremi, Núria Solà; su director, Roger Pallarols, y personalidades de la cultura, como los periodistas Xavier Sardà y Oriol Nolis, el cantante Ramoncin y las actrices Mercedes Sampietro y Paula Malia, que han participado en alguno de los 12 encuentros que conforman el libro.
Ciudad con más estrellas
"Presenta un maridaje entre los sabores de nuestra ciudad y nuestro país con la proyección internacional que demuestra Barcelona", ha dicho Collboni, que considera que la ciudad vive uno de los mejores momentos de la historia en oferta gastronómica.
Ha destacado que la capital catalana es la ciudad con más estrellas Michelin de España, aunque cree que son la gran cantidad de restaurantes y bares de barrio los que le dan una "media tan alta".
Para él, el libro "refleja este emblema de calidad culinaria" de la ciudad, que también es un punto de encuentro y de bienvenida para la gente como una auténtica forma de vivir.
