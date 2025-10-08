Evento muy exclusivo
Carrera por los túneles del metro de Barcelona: último día para apuntarse al sorteo
Solo podrán participar en la prueba deportiva 275 personas y se elegirán al azar
MAPA | El metro de Barcelona celebrará su centenario con una carrera nocturna por los túneles de la L2
El metro de Barcelona celebra una carrera muy exclusiva para celebrar su centenario. Se trata de un recorrido de noche por uno de los tramos más céntricos de los túneles subterráneos. Y solo 275 afortunados podrán calzarse sus zapatillas de running y recorrer el itinerario la madrugada del próximo 5 de noviembre.
Ante una demanda previsiblemente muy superior a la oferta de plazas, reducida por criterios de seguridad, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha apostado por un sorteo abierto a cualquier interesado para que sea el azar quién elija a los 275 corredores.
Los interesados pueden apuntarse del 6 al 8 de octubre, porque el jueves 9 se realizará el sorteo ante notario. Los ganadores deberán formalizar y pagar su inscripción antes del 13 de octubre.
Participar cuesta 30 euros. La recaudación del total de inscripcipnes se destinará íntegramente a la unidad de investigación de la ELA del Hospital del Mar. "No se trata de una carrera competitiva sino solidaria", explicó la presidenta de TMB y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, en la presentación este septiembre.
La prueba deportiva se realizará en la línea L2, de la estación Universitat a la estación Monumental pasando por las de Passeig de Gràcia y Tetuan y volver al inicio. Se ha elegido este tramo porque el suelo es de cemento y no de balasto (piedras) y hay doble túnel, que evita la coincidencia de corredores en sentido opuesto. Empezará a la 1h de la madrugada y habrá terminado totalmente a las 3.30h, aprovechando que los laborables el metro cierra a medianoche y reabre a las cinco.
- La Fiscalía cerca a las ZBE ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
- El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones
- Pisos de alquiler de protección oficial en Badalona: por 550 euros al mes en esta zona
- Un lugar encantador”: la pastelería de Terrassa con mejores reseñas según Google
- Cómo conseguir una de las 85.000 fundas artísticas gratuitas de la T-Mobilitat
- Mireia Torralba, del histórico restaurante Amaya de la Rambla: “No queremos cerrar, pero nos están ahogando”
- Endesa corta la electricidad del Oktoberfest de Santa Susanna al detectar un enganche ilegal
- Respir, residencia temporal para dependientes barceloneses, gana habitaciones individuales con una reforma integral