Carrera por los túneles del metro de Barcelona: último día para apuntarse al sorteo

El metro de Barcelona celebra una carrera muy exclusiva para celebrar su centenario. Se trata de un recorrido de noche por uno de los tramos más céntricos de los túneles subterráneos. Y solo 275 afortunados podrán calzarse sus zapatillas de running y recorrer el itinerario la madrugada del próximo 5 de noviembre.

Ante una demanda previsiblemente muy superior a la oferta de plazas, reducida por criterios de seguridad, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha apostado por un sorteo abierto a cualquier interesado para que sea el azar quién elija a los 275 corredores.

Los interesados pueden apuntarse del 6 al 8 de octubre, porque el jueves 9 se realizará el sorteo ante notario. Los ganadores deberán formalizar y pagar su inscripción antes del 13 de octubre.

Participar cuesta 30 euros. La recaudación del total de inscripcipnes se destinará íntegramente a la unidad de investigación de la ELA del Hospital del Mar. "No se trata de una carrera competitiva sino solidaria", explicó la presidenta de TMB y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, en la presentación este septiembre.

La prueba deportiva se realizará en la línea L2, de la estación Universitat a la estación Monumental pasando por las de Passeig de Gràcia y Tetuan y volver al inicio. Se ha elegido este tramo porque el suelo es de cemento y no de balasto (piedras) y hay doble túnel, que evita la coincidencia de corredores en sentido opuesto. Empezará a la 1h de la madrugada y habrá terminado totalmente a las 3.30h, aprovechando que los laborables el metro cierra a medianoche y reabre a las cinco.