Más de la mitad de los barceloneses de 25 a 34 años llegaron a la ciudad hace menos de una década

Nada más acabar el Cobi gigante que dibujó en la orilla del Besòs la semana pasada, EL PERIÓDICO le preguntaba a Javier Mariscal cómo ve la Barcelona actual en comparación con la que se abrió al mundo con su mascota como cicerone en los Juegos Olímpicos de 1992. El artista respondió de inmediato que ha mejorado gracias, sobre todo, a quienes se han trasladado a la ciudad en las últimas décadas. “La inmigración es una gran suerte que tenemos", defendió el ilustrador.

La vida cotidiana y los datos del padrón constatan que, como el padre de Cobi resalta, Barcelona se ha internacionalizado. Un 35% de la ciudadanía ha nacido fuera de España, los extranjeros censados se han multiplicado por 16 respecto a finales del siglo XX y menos de un tercio de los habitantes de 25 a 39 años se declaran barceloneses desde la cuna. Abundando en los datos que dimensionan una Barcelona cada vez más mestiza, los últimos estudios municipales revelan el pujante flujo de población menor de 45 años que se ha instalado en la urbe durante la última década, sobre todo en el segmento de los adultos jóvenes.

Ese trasiego se plasma en la Encuesta Sociodemográfica del ayuntamiento, elaborada entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, en base a una muestra extensa que pone la lupa sobre 4.723 hogares de la capital que albergan a 10.470 personas. A tenor de los últimos resultados, casi el 60% de los vecinos de 25 a 34 años no hace ni 10 años que llegó a Barcelona.

Crecimiento gradual

El estudio refleja que el 59,7% de los consultados de ese tramo de edad se ha afincado en la ciudad a partir de 2015 en adelante. El porcentaje ha crecido más de un 10% en comparación con 2017, cuando el consistorio elaboró el primer sondeo sobre evolución demográfica. Por entonces, se estimaba que el 48,1% de los habitantes en la franja inferior a los 35 años sumaba menos de una década de empadronamiento. Aun situándose por debajo, rozaba el equilibrio con el 51,1% que encadenaba cuando menos más de 10 años en Barcelona.

En la franja de 35 a 44 años, los residentes con pocos años de estancia han pasado de ser el 28% en 2017 al 42,3% en la actualidad

En paralelo, la proporción de personas de 25 a 34 años que han vivido siempre o buena parte de su vida en la capital no ha dejado de descender entre un informe y otro, al mismo tiempo que se ampliaba la magnitud de los que acreditan una estancia aún corta. En 2020, se calculaba que los jóvenes que llevan más tiempo en Barcelona habían descendido al 46,9%; dos años más tarde habían caído al 40,1%, y el cómputo más reciente lo reduce al 39,6%.

Jóvenes en una terraza de un bar en Barcelona. / ZOWY VOETEN

A diferencia de lo que ocurre con veinteañeros y treintañeros, la encuesta municipal no aprecia en ninguna otra escala de edad que lo vecinos apenas recién llegados superen a los autóctonos y quienes están establecidos hace ya una larga temporada. No obstante, se repite la tendencia por la que los nuevos barceloneses procedentes de la inmigración han ido en aumento a lo largo de los últimos ocho años, sobre todo entre los menores y los adultos en edad de trabajar y alejados todavía de la jubilación.

En especial, la tónica sobresale en el rango de 35 a 44 años. Quienes acumulan pocos años de residencia en Barcelona han pasado de representar el 28% en 2017 en ese perfil de población plenamente activa a ser el 42,3% en la actualidad. A su vez, el análisis municipal chequea que los jóvenes de 16 a 24 años con menos de una década alojados en la ciudad han subido del 21,9% al 33,4% en el mismo margen, mientras que ha escalado del 10,2% al 18,5% en los menores de 0 a 15 años.

Por distritos

El incremento de nueva población también es distinguible por distritos. El sondeo de 2017 contaba ocho distritos con más de un 80% de sus habitantes con al menos 10 años de estancia en Barcelona: eran todos excepto el Eixample (78,1% de sus habitantes con más de una década de empadronamiento) y Ciutat Vella (64,1%). En cambio, el último estudio solo distingue a Sant Andreu con más de un 80% de sus vecinos asentados en la ciudad desde hace más de 10 años.

Ciutat Vella sigue siendo la zona con más residentes censados desde hace menos tiempo. El último dato lo eleva al 41,1% de sus habitantes, mientras que la tasa se situaba en el 35,7% en 2017. En el mismo lapso de ocho años, los residentes del Eixample que hace menos de una década que se desplazaron a Barcelona se han disparado del 20,9% al 30,5%, y aún se ha acentuado más en Gràcia, del 17,7% al 30,3%.

En 2017, solo el 11,9% de los vecinos de Sarrià-Sant Gervasi contabilizaba menos de 10 años en Barcelona, uno de los índices más bajos de la ciudad en ese momento. En cambio, ahora se extrapola que ocurre con el 25% de su población, la subida más notable en la ciudad. En el tramo inferior, figuran Nou Barris, con un 20,5% de sus habitantes con apenas unos años de residencia, un 6,5% más que en 2017; Horta-Guinardó, con una tasa del 20,3% -un 9,1% superior que la de hace ocho años-, y Sant Andreu, con un 16,4% de empadronados entre 2015 y hasta ahora, un 5,9% más.

El 7,6% lleva menos de dos años

En el conjunto de Barcelona, los vecinos que afirman haber vivido toda la vida en la ciudad ha descendido del 55,8% en 2017 al 45,5% en el sondeo a caballo entre 2024 y 2025. Los últimos resultados ponderan que el 7,6% de los habitantes de la capital aterrizaron hace menos de dos años. Los recién llegados ascienden al 13% en Ciutat Vella y alcanza el 9% en Les Corts, Sants-Montjuïc y Eixample.

Los vecinos que afirman haber vivido toda la vida en la capital han descendido del 55,8% al 45,5% en ocho años

La inmigración que afluye a Barcelona es cada vez más internacional. Hace casi una década, los registros estaban casi parejos en torno a un tercio entre quienes provenían de otros municipios catalanes, de otros puntos de España o de otro país. Ahora, un poco más de la mitad de los nuevos empadronados declara haberse desplazado desde el extranjero.

Dos personas paseando por una calle de Barcelona. / ZOWY VOETEN

A tenor de los últimos datos, la encuesta concluye que todos los distritos congregan menos de un 60% de población nacida en Barcelona. Donde la tasa es más alta es en Sant Andreu, con un 59,2%. Ciutat Vella sigue siendo la zona que alberga más inmigrantes: se calcula que el 55% nació fuera de España, un 20% más que en 2017. En el mismo intervalo de menos de 10 años, los vecinos de origen foráneo han escalado del 20,2% al 30,4% en el Eixample, del 19,3% al 31,3% en Sants-Montjuïc y del 13,9% al 29,5% en Gràcia. En el cómputo de la ciudad, también ganan peso, del 17% al 28,9%.

"El futuro es la mezcla", concluyó Mariscal la semana pasada, mientras reflexionaba sobre la evolución de Barcelona. "Esperemos que, de aquí a unos años, la próxima presidenta de Catalunya sea una china -deseó-. ¡Catalana, claro, de cuarta generación! Es muy bonito, la inmigración es una gran riqueza".