El Ayuntamiento de Barcelona opta a un premio internacional por la Oficina de la Noche

El Ayuntamiento de Barcelona ha sido nominado a los Golden Moon Awards 2025, que otorga la Asociación Internacional de Ocio Nocturno, por haber creado la Oficina de la Noche y por el trabajo de la Comisionada de la Noche, Carmen Zapata, durante su primer año al frente de la misma.

Según ha informado la Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (FECASARM), el Ayuntamiento de Barcelona está nominado en la categoría de Mejor Proyecto Colaborativo del mundo en Seguridad Nocturna en la décima edición de estos premios internacionales, que se entregarán en la gala que se celebrará en Valencia el 19 de noviembre.

La oficina de noche, una figura pionera

Para la FECASARM, la Oficina de la Noche "ha representado un paso decisivo hacia una nueva forma de gobernar o regular el ocio nocturno en la ciudad y es la primera y única figura de este perfil que existe en el Estado español, puesto que ninguna otra ciudad del Estado dispone de un alcalde o alcaldesa de la noche o figura similar".

De la labor de la Comisionada de Noche, FECASARM destaca "la tarea llevada a cabo para que en un futuro no demasiado lejano se puedan conceder nuevas licencias de discoteca en la ciudad".

También la creación de itinerarios nocturnos seguros, el trabajo para ampliar la red del Nitbus con el incremento de frecuencias y nuevas líneas y la puesta en marcha de mesas de trabajo en materia de cultura y patrimonio o desarrollo económico y ocio nocturno.

Recuerda que el consistorio barcelonés, conjuntamente con la Generalitat de Catalunya, ganó un Golden Moon Awards en la misma categoría en 2023 por el proyecto de seguridad desarrollado en el Front Marítim de la Barceloneta.

También destaca que once discotecas de Barcelona están nominadas en la lista de The World's 100 Best Clubs 2025 que se dará a conocer la gala de los Golden Moon Awards que se celebrará en Valencia.

Locales de ocio nocturno nominados

Los once locales de ocio nocturno de la ciudad nominados a acceder a la lista de este año 2025 son: Bling Bling, Carpe Diem Lounge Club, Gatsby, Input High Fidelity Dance Club, Les Enfants Brillants, Opium Barcelona, Pacha Barcelona, Razzmatazz, Sala Apolo, Shôko Barcelona y Sutton Barcelona. Por otra parte, y en la categoría de Mejor acción en materia de protección de clientes y trabajadores, está nominada la discoteca Shôko Barcelona, conjuntamente con Shôko Madrid.

FECASARM también destaca que Catalunya lidera el ranking estatal de discotecas nominadas a acceder a la lista de The World 's 100 Best Clubs 2025, con un total de 23. Junto a las once barcelonesas, están nominados los locales de Disco Privé, Revolution Disco, St. Trop i Disco Tropics, en Lloret de Mar (Girona); Be Out y Papillon, en Platja d'Aro (Girona); el club Biloba, en Lleida; Titus Carpa, en Badalona (Barcelona); Cocoa Mataró, en Mataró (Barcelona), La Pikkara, en Barberà del Vallés (Barcelona) y Tropical Salou, en Salou (Tarragona).