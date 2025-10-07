Vilanova i la Geltrú aprueba un presupuesto de 108 millones de euros y un incremento de impuestos del 3,5% para 2026

El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú ha aprobado este lunes las ordenanzas fiscales y el presupuesto municipal para el año 2026. El gobierno de mayoría absoluta de PSC y En Comú Podem ha presentado unas cuentas de 108 millones de euros, con una propuesta "de contención" respeto a las actuales, que han sido aprobadas con el voto a favor de ERC y Junts y la abstención de Transformem Vilanova.

A pesar de ser continuista, una de las partidas nuevas más relevantes es la de 13,8 millones anuales destinados al nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos, cuyo servicio precisamente se prevé que arranque en enero. En cuanto a los impuestos, el gobierno ha apuntado que el incremento medio del 3,5% se alinea con la previsión del IPC interanual. En el caso específico del tributo de la recogida de basura, el consistorio ha precisado que subirá un 6% para cubrir el gasto del servicio, siguiendo la nueva normativa europea.

Por otro lado, respecto a las ordenanzas fiscales del próximo año, el gobierno ha cifrado el incremento del recibo de la tasa de basura en unos 9 euros de media, mientras que la subida del IBI se sitúa entre los 35 y los 52 euros, en función del barrio. El gobierno ha aprobado los tributos con la abstención de ERC y el voto en contra del resto de partidos.

Principales partidas

El ejecutivo prevé que durante el año 2026 avancen los trabajos para tener un nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) y para reforzar la capitalidad comercial. En el ámbito educativo y deportivo, se reformará la Biblioteca Joan Oliva, se adaptará Cal Terzi como nuevo equipamiento y se harán obras de climatización en la guardería La Baldufa.

En el ámbito social, está previsto incrementar la aportación a la empresa pública AISSA, destinar más recursos al transporte adaptado y a la teleasistencia, a la vez que se creará el Consell Municipal de la Infància i la Adolescència. En cuanto a las políticas medioambientales, el nuevo presupuesto prevé 1,5 millones para instalar placas fotovoltaicas en diferentes equipamientos municipales, así como partidas para renaturalizar los torrentes de Sant Joan y la Piera. Finalmente, entre las novedades de las nuevas cuentas, destaca la incorporación de 13 agentes a la Policía Local.