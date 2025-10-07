Una sentencia estima que se vulneró el derecho de huelga de tres conductores de los buses de L'Hospitalet

Una sentencia del Juzgado de lo Social núm. 16 de Barcelona, a la que ha accedido EL PERIÓDICO, ha estimado la vulneración del derecho a huelga de tres conductores y a su vez delegados sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) en la empresa Marfina Bus, parte del grupo Moventis. Es la empresa que gestiona los buses de L'Hospitalet de Llobregat y el Baix Llobregat. La misma sociedad que está en el foco de las sanciones de las administraciones públicas, especialmente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), por incumplimientos contractuales en la segunda ciudad más poblada de Catalunya.

El fallo judicial condena a Marfina Bus a abonar a cada uno de los conductores 751 euros en concepto de reparación por el daño moral causado. El juez considera probado que el pasado 17 de diciembre del 2024, con una huelga convocada, la empresa solicitó a los tres trabajadores que empezaran su ruta a las 17:30 h. Precisamente esa era la hora fijada para la finalización de la huelga, de modo que los conductores tuvieron que empezar a trabajar media hora antes, cuando la huelga estaba todavía en marcha, para poder estar a las 17:30 h en las paradas marcadas por la ruta de la empresa: la plaza de l'Escorça (línea LH1); el cruce entre Avenida Baix Llobregt y la calle Sant Martí de l'Erm (línea X30); y la parada del centro cultural Tecla Sala (línea M12). El magistrado avala que esta circunstancia supuso "causa de discriminación" y vulneración del derecho de huelga.

El caso hace referencia a la demanda que, tal y como adelantó este diario, presentó el Comité de Empresa de Marfina Bus en julio de este 2025 por una vulneración del derecho a huelga por parte de Marfina Bus. El juicio se celebró el pasado 29 de septiembre.

Un poco antes, el 26 de junio, la Inspección de Trabajo dio la razón a la denuncia interpuesta por los delegados de CCOO en la empresa Marfina Bus por esa supuesta vulneración del derecho fundamental de huelga. Preguntadas entonces por este diario, fuentes de Moventis apuntaron que se trataba de “una sanción leve", por lo que la compañía tenía "la seguridad delas cosas de manera correcta" y recurriría.

Otros dos procesos judicializados

El conflicto laboral que mantienen trabajadores y empresa desde hace ya más de un año convive con otros dos otros casos judicializados y pendientes aún de una fecha de juicio. El primero lo llevaron los conductores por los cambios organizativos aplicados por Moventis a principios de año y el segundo fue una demanda de la empresa contra los delegados del comité de empresa —integrado entonces por CCOO y USOC— y en la que reclamaba que se considerasen ilegales las convocatorias de huelga durante el último trimestre de 2024 y una indemnización para la empresa de 400.000 euros.

Las protestas de los conductores se han sucedido desde otoño de 2024 y, aunque no se han convocado nuevas jornadas de huelga, los conductores no descartan volver a movilizarse si no avanzan las negociaciones. Además, las quejas de los usuarios por las deficiencias del servicio —que han supuesto ya tres sanciones por parte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB); la última, de 325.000 euros— han llevado a movilizarse y reclamar soluciones a distintas formaciones políticas y administraciones.

En este marco, y ante el estancamiento de las negociaciones por parte de trabajadores y empresas, el AMB promovió una mediación para tratar de acercar posturas. La próxima reunión está prevista para el 16 de octubre.