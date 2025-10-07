R3 Rodalies Renfe, hoy en directo: última hora del corte de la línea entre L'Hospitalet y La Garriga y alternativas

Este martes, 7 de octubre, empieza el mayor parón ferroviario que ha vivido la línea R3 de Rodalies Renfe. La línea que conecta L’Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà queda interrumpida durante 16 meses en uno de sus tramos más sensibles: entre Montcada Bifurcació y La Garriga, en pleno Vallès Oriental.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del corte en la línea R3 de Rodalies

Renfe se plante un servicio alternativo por carretera entre las dos ciudades, adicional al macrodispositivo ya en marcha La incidencia en la infraestructura ha mantenido los trenes parados y Renfe se ha planteado gestionar un servicio alternativo por carretera entre las dos ciudades, adicional al macrodispositivo que ya está en marcha y que moviliza más de 58 autocares para enlazar Barcelona, La Garriga, Centelles y Vic.

Una incidencia ha parado la circulación de trenes de la R3 entre La Garriga y Vic durante 20 minutos Una incidencia ha parado la circulación de trenes de la R3 entre La Garriga y Vic durante 20 minutos coincidiendo con el primer día del macrocorte de la línea.

Glòria Ayuso Interrumpida la circulación de trenes entre Vic y la Garriga por una incidencia Interrumpida la circulación de trenes entre Vic y la Garriga por una incidencia. Los trenes permanecen parados. Rodalies se plantea alargar el dispositivo de autobuses hasta Vic.

Tranquilidad y pocos pasajeros usando la alternativa de la R3 en Centelles, que acumula retrasos de hasta 15 minutos El servicio de transporte alternativo por carretera, con el macrotall de la R3 de Rodalies, ha llegado con tranquilidad y algunos usuarios han llegado a esta estación en Centelles (Osona), reconvertida en estación intermodal. Los autobuses conectan todos los días a la misma hora que Barcelona y los tres trenes de Ripoll llegan a Centelles con 15 minutos de retraso. El andén que solicitamos no seguía al tren, según Marc Janeras, quien se quejó de que había "cansats" en la zona, y también de "la obligación de operar, no nombrado primero el día 16". "Se'ns demana als usuaris un esforç monstruós que no veiem recompensat amb el resultant de l'obra que hi haurà", lamentó, y demana que "no es repetir los errores" del alto anterior.

Glòria Ayuso "Al tren siempre le pasa algo" Josep Colomina ha llegado con su coche desde Aiguafreda. Trabaja en un laboratorio de prótesis en Fabra i Puig. "Si el dispositivo en este corte funciona como el anterior, es mejor el autobús. Al tren siempre le pasa algo. En julio tuve que subir en dos ocasiones desde Barcelona en taxi", explica. Lea aquí toda la información.

Glòria Ayuso Comienza el trasiego de viajeros afectados La estación de Rodalies de Centelles centraliza el dispositivo en el extremo norte. Aquí llegan los trenes procedentes de Vic. Los pasajeros bajan y se dirigen hacia los autobuses para continuar su camino. Los informadores les explican a qué bus tienen que subir. Sergio Busquets se dirige a plaza Catalunya: "va mejor así", dice brevemente mientras continúa su camino hacia el autobús. Luego bajará a Fabra i Puig y deberá coger el metro para llegar a su lugar de trabajo. Toda la información de Glòria Ayuso, en este enlace.