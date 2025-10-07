Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

R3 Rodalies Renfe, hoy en directo: última hora del corte de la línea entre L'Hospitalet y La Garriga y alternativas

La R3 y los Rodalies de Tarragona son las líneas ferroviarias con más retrasos de Catalunya.

La R3 y los Rodalies de Tarragona son las líneas ferroviarias con más retrasos de Catalunya. / MANU MITRU

Este martes, 7 de octubre, empieza el mayor parón ferroviario que ha vivido la línea R3 de Rodalies Renfe. La línea que conecta L’Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà queda interrumpida durante 16 meses en uno de sus tramos más sensibles: entre Montcada Bifurcació y La Garriga, en pleno Vallès Oriental.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del corte en la línea R3 de Rodalies

