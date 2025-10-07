¿Harto de los retrasos en Rodalies? Llega una nueva web que te dice qué trenes funcionan

Tras años de desgaste por los retrasos e incidencias diarias en Rodalies, usuarios han creado una nueva web para saber qué trenes llegan puntuales antes de salir de casa. Se trata de Puntual.cat, una herramienta que han presentado este lunes las plataformas Dignitat a les Vies y la Plataforma per la Promoció del Transport Públic (PTP).

La plataforma permite consultar los retrasos medios de cada línea, estación y horario de los trenes de Rodalies, Regionales y FGC. Todo con el objetivo de ayudar a los viajeros a escoger el tren más puntual según la hora a la que quieran llegar a su destino.

Un proyecto nacido de la frustración

Puntual.cat nació del trabajo de final de posgrado de Quan van der Knokke, estudiante de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), quien desarrolló la web de forma totalmente altruista con el apoyo de las plataformas ciudadanas. La idea se le ocurrió viendo los años de quejas de usuarios por los constantes retrasos, cortes e incidencias en la red ferroviaria catalana.

Los datos que alimentan Puntual.cat proceden de Transporta’m, una aplicación gratuita creada también por usuarios, que ya cuenta con más de 51.000 personas registradas y obtiene información en tiempo real de Adif. “Queríamos que los datos fueran públicos, como ocurre en la mayoría de países europeos. Si la administración no lo hace, lo hacemos nosotros”, ha afirmado David Cortés, desarrollador de Transporta’m.

Cómo funciona Puntual.cat

La web de Puntual.cat, ya disponible en abierto, permite elegir la estación de origen y destino, así como la hora deseada de llegada. A partir de ahí, el sistema muestra la probabilidad de puntualidad de cada tren y los retrasos medios acumulados por línea.

Además, en la web se puede ver el retraso medio por franja horaria, el comportamiento diario de cada tren y diferencias entre días laborables y festivos. Por ejemplo, según los datos actuales de la plataforma, la línea R3 y el corredor sur (R15 y R16) son las que más demoras acumulan en Catalunya.

“Si a mí me piden puntualidad, yo también la exijo”

Una de las conclusiones más llamativas del análisis es que los trenes se vuelven menos puntuales a medida que avanza el día. “Por la mañana, el retraso medio es de unos siete minutos, pero por la noche puede superar los doce”, detalla Adrià Ramírez, portavoz de la PTP.

Durante la presentación de la web este lunes en Tarragona, la portavoz de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha aseverado que "todos los trenes deben ser puntuales" y que ". Si a los usuarios se nos exige estar a tiempo en el andén, exigimos la misma puntualidad al llegar a destino.”

Caos ferroviario

Más allá de ofrecer datos y faiclitar la vida a los viajeros, Puntual.cat también pretende visibilizar el deterioro del servicio ferroviario en Catalunya. “El caos ferroviario controla nuestras vidas. Nos gustaría no tener que depender de webs ni apps, pero la realidad es que lo necesitamos para poder organizarnos”, ha lamentado Gómez.

El proyecto no cuenta con apoyo económico institucional: los costes de los servidores se pagan del bolsillo de los propios miembros de Dignitat a les Vies. Aun así, su compromiso ha logrado reunir a representantes de Adif, el Departament de Territori y el Ayuntamiento de Tarragona, que asistieron a la presentación de la web.

La esperanza ahora es que esta iniciativa ciudadana sea el primer paso para que la administración y las operadoras ferroviarias tomen nota y mejoren un servicio que mueve a miles de personas cada día.