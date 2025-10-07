Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Testimonios personales

“Lo normal aquí es el desastre”: usuarios de la R3 se refugian en la R2 ante el corte más largo de Rodalies

Arranca el mayor cierre de Rodalies, 18 meses entre Parets y La Garriga. Usuarios de Vic, La Garriga o Figaró optan por la R2 para ganar en certezas, aunque el trayecto sea más largo

Renfe propone a los usuarios pasarse al bus o a la línea R2 en el Vallès; y a la R4 y la L1 de metro para acceder a la ciudad

GRÁFICOS | Estas son las alternativas a la línea R3 de Rodalies

DIRECTO | Última hora del corte en la R3 de Rodalies Renfe e incidencias

María José Montero de 37 años, en la estación de Granollers Centre, afectada por el corte de la R3

María José Montero de 37 años, en la estación de Granollers Centre, afectada por el corte de la R3 / Jordi Otix

Clàudia Mas

Clàudia Mas

Granollers
“Desastrosos, como todo el mundo sabe. Retrasos, robos de cobre, no avisan… y ahora, encima, esto”. Así describe en la estación de Granollers Centra, Marcia Olivares quien es vecina de Figaró, su experiencia diaria con la línea R3 de Renfe.

Desde este martes, cuando arranca el corte de 18 meses para desdoblar la vía entre Parets del Vallès y La Garriga, su estrategia de movilidad ha cambiado. Renfe propone como alternativa principal el uso de buses lanzadera, pero también la R2 en el Vallès y, para acceder a Barcelona, también la R4 y la L1 de metro. Pero los testimonios recogidos a pie de estación apuntan a una clara preferencia: muchos viajeros reorganizan sus trayectos para alcanzar la R2, considerada más fiable.

Primer dí­a del gran macrocorte de la R3 en la estación de Granollers-Centre

Primer dí­a del gran macrocorte de la R3 en la estación de Granollers-Centre / Jordi Otix

“Prefiero ir hasta Granollers y coger la R2. Sí, tardo dos horas igual, pero al menos llego. Con los buses gratuitos es difícil enganchar horarios y el retraso se multiplica. Si antes tardaba dos horas, ahora casi tres, pero viajo más tranquila”.

La interrupción, que afecta a 15 estaciones del trazado entre L’Hospitalet y La Garriga, impacta directamente en unos 21.000 usuarios diarios. Para ellos, el Plan Alternativo de Transporte contempla tres conexiones directas con Barcelona (Vic, cada 15 minutos; Centelles, cada 30; y La Garriga, cada hora), además de buses lanzadera y dos servicios con paradas intermedias. La magnitud del corte ha obligado a desplegar uno de los dispositivos de sustitución más amplios de la historia ferroviaria en Catalunya.

Marcia Olivares usuaria de Renfe y vecina del Figaró afectada por el corte de la R3

Marcia Olivares usuaria de Renfe y vecina del Figaró afectada por el corte de la R3 / Jordi Otix

Aun así, no todos confían en la solución diseñada. María José Montero, 37 años, de La Garriga, lo resume desde su visión personal: “El bus directo pasa cada hora, y si lo pierdes ya no llegas a tiempo a una cita médica o al trabajo. El que para en todas hasta Fabra i Puig me tarda más de una hora. En cambio, con el Sagalés 429 hasta Granollers Centro y la R2 llego con más frecuencia y hasta más tarde por la noche. Con la R3 a las diez y media ya estabas incomunicado; con la R2 llego hasta las once”.

Los jóvenes también empiezan a notar los efectos. Adam, Guillem y Jan, de 18 años, estudiantes en la UAB, explican su primer día de corte: “El bus que siempre cogemos en la Garriga estaba lleno y ni siquiera ha parado. Nunca nos había pasado. Calculábamos llegar a clase a las ocho y media y lo haremos a las diez menos diez. Hoy empezó el corte y ya se nota: colas más largas, más gente de Vic. Se nota en la gente que hoy exisite un cambio de paradigma".

Adam Italivi, Guillem Casas, Jan Finte y Guillem Sorsonedes, jóvenes afectados por el corte de la R3

Adam Italivi, Guillem Casas, Jan Finte y Guillem Sorsonedes, jóvenes afectados por el corte de la R3 / JORDIOTIX

El denominador común es claro: la R2 se convierte en refugio para quienes buscan una frecuencia más estable y una llegada garantizada a Barcelona. Vecinos de Osona, del Vallès y de municipios como Figaró o La Garriga coinciden en que, aunque suponga rodeos, la "alternativa compensa".

La estación de Granollers centre durante el primer día del gran corte de la R3

La estación de Granollers centre durante el primer día del gran corte de la R3 / JORDIOTIX

Las administraciones defienden que este "sacrificio es temporal y traerá mejoras estructurales". El desdoblamiento permitirá aumentar la capacidad, reducir los retrasos y ofrecer un servicio más competitivo. La obra responde a una reivindicación histórica de los municipios y plataformas de usuarios, aunque los usuarios afectados están a la "expectativa", en palabras de María José Montero, para saber cómo funcionarán trenes y autobuses.

“Lo normal aquí es el desastre”, repite Marcia. Una frase que, en medio del mayor corte ferroviario de Catalunya, condensa la sensación compartida de quienes cada día madrugan con la esperanza de llegar a tiempo a su destino.

