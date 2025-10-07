Mataró aprueba una subida del 4% del IBI y del 2,38% de la tasa de residuos para 2026

El Pleno de octubre del Ayuntamiento de Mataró, celebrado este lunes, ha aprobado provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2026, que se sustentan en un incremento general de las tasas de un 2%, en la línea de la previsión del IPC para el 2026, y que permitirá al consistorio ingresar 1,8 millones de euros más.

Concretamente, se prevé un aumento tributario del Impuesto de Bienes inmuebles (IBI) del 4%, situándose en un tipo del 0,6959%. El recibo medio residencial pasará de los 571 euros a los 595 euros. El gobierno local indica que el incremento de este impuesto es decreciente, ya que el año pasado fue del 5%, de acuerdo con el compromiso adquirido con el grupo municipal de Junts. El consistorio explica el aumento con relación a que otros municipios comparables de la provincia conocen tanto un recibo medio como un tipo aplicado inferiores al de la capital del Maresme.

Actualmente, el Ayuntamiento aplica un tipo del 0,6691% (el máximo sería del 1,23%), lo que representa solo el 32,42% sobre el recorrido potencial del impuesto: "Se está aplicando un tipo que corresponde a menos de la mitad del máximo que podría aplicar", sostiene el consistorio. Con la nueva propuesta se llegaría al 35,65%.

En lo referente a las tasas para la prestación de los servicios de gestión de residuos domiciliarios y comerciales, la propuesta aprobada en el Pleno plantea un incremento en la tarifa general de residuos generados por contribuyente del 2,38% (el año pasado fue del 11,79%). Así, el recibo por habitante pasará de los 180,74 euros a los 185,34 euros de media. En este sentido, el Ayuntamiento declara que la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular exige establecer unas tasas específicas, diferenciadas y no deficitarias, que impulsen sistemas de pago por generación, es decir, mecanismos mediante los cuales los ciudadanos contribuyen en función de los residuos que realmente generan y separan selectivamente en origen, el que incentiva su reducción y separación.

Nuevas bonificaciones

En materia de bonificaciones, en cuanto al IBI para las familias numerosas se ha actualizado el tope de máxima bonificación, lo que supone pasar de 275 a 300 euros. En el caso del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), hay un nuevo supuesto de bonificación: 50% de la cuota del impuesto para la construcción de obra nueva y gran rehabilitación de Viviendas de Protección Oficial (VPO).

También se modifican algunos aspectos sobre la tasa de expedición de documentos, del servicio de la grúa municipal, de las licencias ambientales, de las zonas azules, de los vados, de los mercados, de la prestación de servicios de salud en animales de compañía y de la utilización de instalaciones deportivas.

Aumento del presupuesto municipal

El anteproyecto aprobado en el Pleno de este lunes aumenta un 0,76% el presupuesto del 2026, hasta alcanzar los 173,8 millones de euros, 1,3 millones más que en 2025: "Posibilita que el gobierno municipal siga poniendo énfasis en las políticas prioritarias y la cobertura de necesidades", sostiene el consistorio en un comunicado.

Así, el Ayuntamiento asegura que el aumento del presupuesto y de la tributación permitirá reforzar servicios como la protección y promoción social, la recogida de residuos y limpieza viaria, y la seguridad, el refuerzo de servicios esenciales básicos; así como la posibilidad de "hacerse cargo de los incrementos salariales y otras obligaciones legales fijadas por ley para los trabajadores municipales". Prestaciones cuyo coste cifra el gobierno local en algo más de 10 millones de euros.

Por ámbitos —y considerando el gasto corriente y no la inversión—, la protección y promoción social aumenta su partida un 12,12% (21,1 millones de euros); la recogida, tratamiento de la basura y limpieza viaria sube un 7,8% (21 millones de euros); la seguridad, movilidad y protección civil escala un 3,17% (18,8 millones de euros); el medio ambiente, los jardines y el saneamiento aumenta un 12,52%; cultura incrementa su presupuesto en un 10,83% y vivienda (para la compra y subvenciones en rehabilitación), urbanismo y vía pública aumenta un 7,18%.

El calendario que se marca el Ayuntamiento pasa por poder aprobar definitivamente el presupuesto y las ordenanzas fiscales de 2026 de forma conjunta el próximo mes de diciembre. El anteproyecto del presupuesto también recoge que un ahorro de gasto financiero de 5,7 millones de euros, que permite mejorar la autonomía y la capacidad financiera para destinar a nuevas inversiones.