El gobierno Albiol y la oposición de Badalona se unen para exigir a la Generalitat que acometa las obras del instituto La Riera

Si ya resulta extraño que el gobierno de Badalona, liderado por Xavier Garcia Albiol (PP), se ponga de acuerdo con la oposición municipal (formada por PSC, ERC, Comuns y Guanyem), todavía lo es más que tal entente trascienda las palabras y se plasme en una votación unánime. Sin embargo, la petición a la Generalitat de Catalunya para que tire adelante las muy anheladas obras del instituto La Riera (que se localizará en la antigua escuela Lola Anglada del barrio de Canyadó) sí han conseguido que la totalidad de los concejales badaloneses vayan a una. Así, el Pleno municipal ordinario del mes de octubre, celebrado este lunes, aprobó por unanimidad una declaración institucional que reclama el inicio de las obras de este centro educativo.

El inusual movimiento político se explica tras el reciente anuncio por parte de la Generalitat de que si bien el proyecto ejecutivo para acometer las obras del instituto La Riera estará listo este año, la fecha del inicio de las obras se situa hacia 2028. La Plataforma Institut Lola Anglada (PILA) leyó un comunicado en el marco de la declaración institucional en que describió el anuncio del Govern como un "golpe bajo" y una "decepción profunda". "Serán cuatro años más de condena para los alumnos, que están en barracones, es inadmisible", denunció en la sala de plenos Cristina Sánchez, miembro de la PILA. En efecto, mientras no se lleven a cabo las obras y se adecúe la antigua escuela, los alumnos siguen repartidos en barracones en el parque de Ca l'Arnús y en el Centre Cultural el Carme.

Sánchez también instó a los representantes políticos municipales a ser más duro en sus exigencias: "Para algunos de ustedes esta situación ya es suficientemente cómoda —y se dirigió directamente a Albiol—. Señor alcalde, ¿dónde esta la presión política y las acciones concretas?". Fue otro de los miembros de la PILA, Pedro Jesús Fernández, quien anunció a los presentes que la plataforma había enviado una carta al president de la Generalitat, Salvador Illa, en que adjuntan unas 850 firmas para apremiarles en que acometan las obras. Como respuesta, Albiol aseguró estar dispuesto a pedir una reunión con la consellera de Educació, Esther Niubó, para tratar el asunto "desde la lealtad hacia el Govern, pero también desde la firmeza".

"Ha fallado a Badalona"

En la misiva remitida a Illa, la PILA asegura que se dirigen al president "con profunda indignación y decepción para denunciar la situación insostenible que sufre" el instituto, los alumnos, y sus familias. Recuerdan a Illa que el Govern tiene las obras en la lista de tareas pendientes desde el año 2013, cuando el Parlament y el Ayuntamiento de Badalona acordaron la rehabilitación de la antigua escuela Lola Anglada —desocupada a principios de este año por el gobierno Albiol— para convertirla en el instituto La Riera, pero que los alumnos siguen estudiando "en condiciones precarias, en espacios provisionales que no garantizan ni la dignidad ni la calidad educativa que se merecen". "Esta situación vulnera el derecho fundamental a una educación pública de calidad, reconocido por la misma Constitución y el Estatut d'Autonomia", remachan.

Así, tanto la PILA como la declaración institucional del Pleno badalonés piden a la Generalitat que revise el calendario anunciado y que inicie las obras del Instituto La Riera de manera urgente y prioritaria. La plataforma, sin embargo, es mucho más dura con la conselleria d'Educació, y tildan de "burla intolerable" el anuncio de su titular, Esther Niubó, de los tres años que aún restan para el inicio de las obras: "Es vergonzoso que tras más de una década de compromisos, todo quede en promesas incumplidas", lamentan. "La Generalitat ha fallado a Badalona, ha fallado a sus niños y jóvenes, ha fallado a la educación pública", acusan.

Por su parte, el alcalde Albiol, que cerró el debate de la declaración institucional, mostró su apoyo a la PILA, recordó que ya están en marcha las obras para la construcción de las aulas provisionales para los alumnos afectados, y advirtió del riesgo que el edificio de la antigua Lola Anglada vuelva a ser ocupado: "Si eso ocurre de nuevo, puede pasar como con el B-9 y que tengan que pasar años para que lo podamos volver a desocupar".