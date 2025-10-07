La Generalitat estudia cómo acelerar el desdoblamiento de la R3 de Rodalies

Adif está trabajando en el desdoblamiento de los 17 kilómetros de la R3 de Rodalies que separan Parets del Vallès y La Garriga. Pero la línea tiene una longitud total de 165 kilómetros. Actualmente solo hay vía doble en un tramo de 12 kilómetros entre Montcada Bifurcació y Montcada Ripollet. El resto es vía única. Es decir, queda por desdoblar más del 80% de la línea. Se avecina una década entera de obras de gran calado y afectación sobre los usuarios, por lo que la Generalitat estudia agrupar las obras de desdoblamiento de los diferentes tramos pendientes para intentar evitar concatenar larguísimos cortes como el que empieza este martes y se prolongará durante 16 meses.

“Se tendrá que continuar en otros tramos, que se encuentran en diferentes fases de planificación”, ha explicado la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita a las obras en la estación de Parets del Vallès junto con el president, Salvador Illa. “La Generalitat desearía concentrar el calendario para dejar la R3 lista lo antes posible”, ha añadido. En esta línea, el departamento que dirige ya está estudiando en qué grado podrían ejecutarse al mismo tiempo los distintos proyectos.

El President Illa visita las obras de la R3 / EPC

Capacidad inversora

Influirá no solo los avances de los estudios y los complejos trámites, sino también “la capacidad inversora” principalmente del Ministerio de Transportes, que es lo que decide en última instancia la posibilidad o no de llevarlas a cabo. En cualquier caso, para la consellera se trata de poner solución a “una deuda histórica con la R3”, la única que se mantiene en vía única a lo largo de su trazado. Aún más cuando se trata de una línea con 35 estaciones que es clave para la movilidad en el interior de Catalunya.

Pero si algo ha puesto de manifiesto el actual corte de la R3 es el elevado coste del plan alternativo de transporte, que asciende hasta los 56,8 millones de euros, un tercio del presupuesto de las propias obras. Agrupar los cortes podría suponer no solo reducir el tiempo de la afectación sobre los usuarios, sino también un ahorro en la aplicación de los dispositivos destinados a asegurar sus desplazamientos diarios.

La consellera Sílvia Paneque y el President Salvador Illa visitan las obras de la R3 en Parets del Vallès. / Rubén Moreno

Distintas fases

Actualmente, el trazado se ha dividido en distintos tramos pendientes aún de desdoblar. Además del de Parets y la Garriga cuyas obras han empezado este martes, el más avanzado es el que discurre entre Mollet y Parets, ya que está a punto de terminar la redacción del proyecto. El más complejo, ha explicado Paneque, es el que discurre entre Mollet y Montcada, debido a una mayor afectación sobre áreas construidas. Ello conlleva más alegaciones por parte de sus propietarios y mayor complicación en las obras, que topan con otras infraestructuras.