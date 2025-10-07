Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Regalo para los viajeros

Cómo conseguir una de las 85.000 fundas artísticas gratuitas de la T-Mobilitat

¿Harto de los retrasos en Rodalies? Llega una web que te dice qué trenes funcionan

Corte de la R3 Rodalies Renfe, hoy en directo: última hora de las incidencias y alternativas

Fundas artísticas para la T-Mobilitat

Fundas artísticas para la T-Mobilitat / ATM

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha presentado esta semana una nueva edición de fundas de tela para la T-mobilitat, en colaboración con la ilustradora catalana Sonia Pulido. Esta iniciativa da continuidad al proyecto iniciado en 2024 junto al artista Òscar Medina, con el objetivo de dar visibilidad a artistas locales, ha informado la ATM en un comunicado.

Pulido ha sido reconocida con el Premio Nacional de Ilustración en 2020 y la Medalla de Oro de la Society of Illustrators de Nueva York y sus dibujos han aparecido en importantes diarios y revistas como ''The New York Times', 'The New Yorker' o 'Variety'.

Sus fundas diseñadas para guardar la T-Mobilitat consisten en tres diseños que, combinados, representan una sola escena: una persona desplazándose en transporte público, a pie, en bicicleta y en patinete. Además, el diseño se ha adaptado para producir cintas llavero destinadas a los menores que utilizan la tarjeta T-16.

En total, la ATM distribuirá de forma gratuita unas 85.000 fundas en los puntos de atención de la T-mobilitat y en los operadores de transporte del área metropolitana de Barcelona. Las personas que adquieran una nueva tarjeta, una T-16 o soliciten un duplicado recibirán una de estas fundas de regalo hasta agotar existencias. Asimismo, se repartirán alrededor de 10.000 cintas llavero durante las próximas semanas en el Centro T-mobilitat, ubicado en la avenida de la Granvia de l’Hospitalet.

Las fundas están fabricadas con tela y celulosa mediante el sistema ECOVERO, que permite reducir en un 50% las emisiones y el consumo de agua durante su producción. Este modelo sustituye a las fundas anteriores, elaboradas en PVC, lo que supone un ahorro anual estimado de nueve toneladas de este material y una mejora significativa en términos de reciclabilidad y respeto ambiental, según ha informado la ATM.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Fiscalía cerca a las ZBE ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
  2. Endesa corta la electricidad del Oktoberfest de Santa Susanna al detectar un enganche ilegal
  3. Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria
  4. El alcalde de L'Hospitalet, tras la manifestación contra la inseguridad: 'Comparto sus reivindicaciones
  5. El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones
  6. La tarta de chocolate de una pastelería de Barcelona es reconocida como la mejor del mundo
  7. Un lugar encantador”: la pastelería de Terrassa con mejores reseñas según Google
  8. El entorno del Besòs se lleva 12 millones de euros de fondos europeos para mejorar el espacio urbano

Frente común de las empresas de restauración sobre el veto a fumar en terrazas: "Es una táctica de la ministra"

Frente común de las empresas de restauración sobre el veto a fumar en terrazas: "Es una táctica de la ministra"

Cómo conseguir una de las 85.000 fundas artísticas gratuitas de la T-Mobilitat

Cómo conseguir una de las 85.000 fundas artísticas gratuitas de la T-Mobilitat

Badalona agranda el legado de su pasado milenario con el hallazgo de los restos del antiguo foro romano de Baetulo

Badalona agranda el legado de su pasado milenario con el hallazgo de los restos del antiguo foro romano de Baetulo

El expresidente del Gremi de Restauració encabeza una patronal alternativa para bares de barrio de Barcelona

El expresidente del Gremi de Restauració encabeza una patronal alternativa para bares de barrio de Barcelona

Empieza el macrocorte de la R3: "Prefiero el autobús al tren"

Empieza el macrocorte de la R3: "Prefiero el autobús al tren"

Barcelona, una ciudad amiga de las personas mayores

Barcelona, una ciudad amiga de las personas mayores

Corte de la línea R3 Rodalies Renfe, en directo: Paneque defiende el transporte alternativo, pero se abre a mejorar frecuencias

Corte de la línea R3 Rodalies Renfe, en directo: Paneque defiende el transporte alternativo, pero se abre a mejorar frecuencias

¿Harto de los retrasos en Rodalies? Llega una web que te dice qué trenes funcionan

¿Harto de los retrasos en Rodalies? Llega una web que te dice qué trenes funcionan