Cómo conseguir una de las 85.000 fundas artísticas gratuitas de la T-Mobilitat

La Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha presentado esta semana una nueva edición de fundas de tela para la T-mobilitat, en colaboración con la ilustradora catalana Sonia Pulido. Esta iniciativa da continuidad al proyecto iniciado en 2024 junto al artista Òscar Medina, con el objetivo de dar visibilidad a artistas locales, ha informado la ATM en un comunicado.

Pulido ha sido reconocida con el Premio Nacional de Ilustración en 2020 y la Medalla de Oro de la Society of Illustrators de Nueva York y sus dibujos han aparecido en importantes diarios y revistas como ''The New York Times', 'The New Yorker' o 'Variety'.

Sus fundas diseñadas para guardar la T-Mobilitat consisten en tres diseños que, combinados, representan una sola escena: una persona desplazándose en transporte público, a pie, en bicicleta y en patinete. Además, el diseño se ha adaptado para producir cintas llavero destinadas a los menores que utilizan la tarjeta T-16.

En total, la ATM distribuirá de forma gratuita unas 85.000 fundas en los puntos de atención de la T-mobilitat y en los operadores de transporte del área metropolitana de Barcelona. Las personas que adquieran una nueva tarjeta, una T-16 o soliciten un duplicado recibirán una de estas fundas de regalo hasta agotar existencias. Asimismo, se repartirán alrededor de 10.000 cintas llavero durante las próximas semanas en el Centro T-mobilitat, ubicado en la avenida de la Granvia de l’Hospitalet.

Las fundas están fabricadas con tela y celulosa mediante el sistema ECOVERO, que permite reducir en un 50% las emisiones y el consumo de agua durante su producción. Este modelo sustituye a las fundas anteriores, elaboradas en PVC, lo que supone un ahorro anual estimado de nueve toneladas de este material y una mejora significativa en términos de reciclabilidad y respeto ambiental, según ha informado la ATM.