Frente común de las empresas de restauración sobre el veto a fumar en terrazas: "Es una táctica de la ministra"

El rechazo de la patronal de la restauración contra la nueva ley antitabaco es firme. Hostelería de España, el Gremi de Restauració de Barcelona, Foment del Treball, Pimec y Barcelona Oberta se han unido para reclamar que se paralice la tramitación de la norma, que este septiembre ha superado el primer trámite en el Congreso de los Diputados. Es una de les leyes sanitarias más esperadas y a la vez más controvertidas por sus efectos, especialmente en la restauración por la prohibición de fumar en las terrazas. Restauradores, hosteleros y empresarios insisten en que este “no es un problema de la sociedad, sino una táctica de la ministra” de Sanidad, Mónica García, a quien acusan de usar la ley como “cortina de humo”.

El principal reclamo, que han expuesto en una rueda conjunta este martes, ha ido dirigido a los partidos políticos del Congreso para que presenten una enmienda a la totalidad y se frene la tramitación, lo que ellos nombran como “una parada parlamentaria” para volver a empezar y redactar un nuevo borrador consensuado con el sector.

Aunque quieren que se sumen todos los partidos, se han dirigido especialmente a PP, Junts y Vox, y también al PSOE para que ponga “cordura” en el seno de la coalición con Sumar. “No puede hacer ver que esta propuesta no va con él”, ha dicho Roger Pallarols, director del Gremi de Restauración de Barcelona, que quiere que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “no se ponga de lado” y no “se deje llevar por el discurso políticamente correcto”.

“Medida desproporcionada”

Tras este “grito unánime”, su intención es hablar con los partidos políticos para conseguir la enmienda y un nuevo borrador. Creen que es “un momento ideal” para que les escuchen, ya que el proyecto de ley -al que han presentado alegaciones- todavía está en trámite parlamentario y ven oportuno “buscar el sentido común”. “Para nosotros es importante que esta ley tenga el consenso de todos los partidos políticos”, ha afirmado el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez. “No estamos buscando lo mejor para nosotros, estamos buscando lo mejor para la sociedad”, ha precisado.

Para los empresarios de la restauración, la prohibición es un “medida desproporcionada” que consideran que podría solucionarse con otras alternativas, como más separación entre mesas en las terrazas o poner espacios distinguidos. Aun así, insisten en que en la restauración “no hay ningún problema” y que éste ha sido creado por la ministra, por lo que exigen que el Ministerio “se ocupe de lo importante y dejen de crear problemas donde no los hay”.

“Una agresión sin motivo”

Pallarols ha criticado que es “una agresión sin motivo contra un sector”, que hacen “desatendiendo prioridades mucho más serias que el Ministerio de Sanidad tendría que abordar”. Además, lamentan que esto sea “un episodio más” que usan para contraponer a los empresarios frente a los valores sociales, como creen que pasó con la reducción de jornada, ha señalado el secretario general de Pimec, Josep Ginesta.

Lo mismo ha opinado Gabriel Jené, presidente de Barcelona Oberta, la unión de ejes comerciales y turísticos de la capital catalana. Reivindica poder estar en contra de una medida que, "cada vez más, lo que hace es poner encima del empresario la carga de su ejecución”. Lo dice en el sentido de que la norma impone a bares y restaurantes "un papel de vigilancia activa que excede de sus funciones". “Los restauradores no son policias”, advierten.

“No hacemos apología del tabaco”

No obstante, han querido dejar claro que con el rechazo a la nueva ley no están haciendo “apología del tabaco”. Defienden que “hay que respetar la condición adulta de la ciudadanía” y que fumar no está prohibido, por lo tanto creen que lo que se debe conseguir es que se pueda fumar sin perjudicar a los demás, ha argumentado el director de Relaciones Institucionales de Foment del Treball, Benet Maimí, que insiste en buscar el convencimiento y el diálogo con ambas partes.