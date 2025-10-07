Ya hay fecha para la reapertura del nuevo FNAC en la Rambla en Barcelona

FNAC ya tiene fecha de apertura para su nuevo establecimiento en el centro de Barcelona. Tras el cierre el verano pasado de su popular tienda en el centro comercial El Triangle, junto a la plaza de Catalunya, la compañía francesa abrirá una nueva tienda en la Rambla.

Según ha avanzado betevé, FNAC Rambles se inaugurará el próximo 23 de octubre. La presentación del nuevo comercio se hará a las 11:00 h con un acto que reunirá a representantes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat.

Así mismo, la tienda arranca con nuevos eventos culturales. El próximo sábado, 25 de octubre, a las 12:30, acogerá una reunión de "Bocins de Llibres", el club de lectura de FNAC.

Una persona curiosea los libros de la sección juvenil del Fnac de L'Illa. / ZOWY VOETEN

La propia empresa explicó en un comunicado que buscaba “un espacio más moderno, diseñado para ofrecer una experiencia de compra mejorada y una mayor variedad de servicios”.

Tal y como avanzó este diario, la cadena ocupará el local de la emblemática sastrería Modelo, que cerró en mayo del 2007, tras 112 años de historia en la Rambla, y donde poco después abrió un H&M que estuvo unos diez años en funcionamiento. Tras el cierre de la tienda de ropa, hace unos dos años, este inmueble ha estado en desuso.

FNAC Triangle abrió sus puertas en 1998 y, después de casi 30 años, cerró en julio de este año. En su lugar, se prevé la apertura de un MediaMarkt el verano que viene.