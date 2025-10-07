El expresidente del Gremi de Restauració encabeza una patronal alternativa para bares de barrio de Barcelona

Hace un año y medio, Salvador Vendrell abandonó la presidencia del Gremi de Restauració de forma abrupta y sin que hayan quedado muy claros los motivos. Este martes, Vendrell ha comparecido en El Molino en la presentación de Barcelona Restauració, nueva entidad que presidirá y que nace de Barcelona Comerç, la asociación de 24 ejes comerciales de los barrios de Barcelona que Vendrell también presidió en el pasado.

La nueva organización supone una alternativa al Gremio de Restauración, encabezado por primera vez por una mujer, Núria Solà, copropietaria del restaurante Bodega Sepúlveda, desde septiembre, y con Roger Pallarols como director para 10 años más. La dimisión de Vendrell al frente del Gremi, que no fue el único episodio de la crisis que vivió la entidad, fue atribuida a su falta de sintonía con Pallarols.

Restauración de proximidad

Barcelona Restauració se ha presentado como una entidad que persigue representar a los bares y restaurantes de proximidad, de los barrios, es decir, ser para esos establecimientos lo que Barcelona Comerç es para las tiendas de una naturaleza similar, con una estructura reducida, a menudo de escala familiar.

“He sido presidente de Barcelona Comerç durante siete años y también lo he sido del Gremi de Restauració. Y eso me ha dado una visión muy clara de la importancia que tienen los barrios. Hemos detectado que la restauración necesitaba una voz propia. Los restauradores de los ejes comerciales nos pedían un espacio específico, una atención particular. Por eso nace esta entidad, que no viene a competir con nadie ni solaparse con nadie. Viene a sumar y a fortalecer al sector”, ha afirmado Vendrell. “Queremos ser altavoz del sector y ser una herramienta para ofrecer recursos concretos que faciliten el día a día de los restauradores”, ha añadido.

El nuevo colectivo se dirige a los más de 10.000 bares y restaurantes que cifra en la ciudad con el compromiso de representarlos ante las instituciones y mantener un diálogo permanente con el tejido antes citado, que también caracteriza a Barcelona Comerç: el tejido social, comercial y vecinal.

"Vendrell me recuerda a Enric Marco"

Pallarols ha contestado la presentación de Barcelona Restauració durante una comparecencia del Gremi, y lo ha hecho sin miramientos. “Salva vendrell me recuerda a Enric Marco", ha dicho, comparando así a Vendrell con el hombre que se inventó haber estado en un campo de concentración nazi, y que también fue dirigente de la CNT, entre otros cargos relevantes:

“Es una lástima que la entidad (por Barcelona Comerç) se haya dejado instrumentalizar por Salva Vendrell. Hay quien ha querido alimentar la confusión. Esto que se presenta no es ni de lejos un gremio y no tiene nada que ver con el Gremi de Restauració de Barcelona, es Barcelona Comerç, una entitad subvencionada íntegramente con dinero público”.