Empresas y entidades de la sociedad civil de Barcelona urgen a invertir en Rodalies y vivienda social

Un centenar de empresas y entidades destacadas de Barcelona vuelven a poner sobre la mesa las prioridades, urgencias y desafíos futuros de la metrópoli y de Catalunya. Articuladas en un proyecto bautizado como ‘ProBCN’, han actualizado este octubre el documento de ejes clave que presentaron con gran eco en 2023 ante los alcaldables de la ciudad, en vísperas de las elecciones municipales. Más de dos años después, relanzan aquella reflexión con una nueva síntesis de las necesidades que juzgan más apremiantes.

Las dos que más claramente subrayan, desde diferentes perspectivas, son la mejora de la red de Rodalies y el incremento de la oferta de vivienda asequible. Lejos de ser un balance del mandato de Jaume Collboni, recalcan los promotores, las conclusiones pretenden “revisar y reforzar los grandes retos que continúan marcando el camino para una Barcelona mejor”.

Un Comité de Coordinación, en el que han colaborado Salvador Alemany, Carles Cabrera, Toni Brunet y Enric Pérez, ha capitaneado esta reflexión coral. Para facilitar el debate interno y generar consensos, los colectivos participantes se han vertebrado a través de seis ejes temáticos, cada uno moderado por una entidad referente: Institut Cerdà (urbanismo), Tech Barcelona (innovación), Rethink BCN (emprendimiento), ADETCA (cultura), Barcelona Oberta (comercio), Gremio de Hoteles (turismo) y Casal dels Infants (inclusión). La Fundació Barcelona Promoció se ha hecho cargo de la secretaría ejecutiva y la agencia Intermedia, de la comunicación.

En varios de los seis ejes de propuestas queda destacada la necesidad de mejorar Rodalies. “Es el gran problema endémico del transporte público de la metrópoli”, dispara el documento. Si bien “reconoce que se está avanzando en la ejecución de la primera parte del Plan de Rodalies 2020-2025”, considera “imprescindible” clarificar “cómo y con qué calendario” se hace efectivo el traspaso “con datos y objetivos claros” para que resulte comprensible para la sociedad. “No se ha avanzado suficiente para dar respuesta a la importancia que tiene el transporte público como integrador de la metrópoli y del resto de Catalunya”, sostiene. Menciona, además, las redes de metro y de autobuses como prioritarias.

Presentación del proyecto ProBcn en 2023, en la Llotja de Mar / ZOWY VOETEN / EPC

Reclama también “evitar el solapamiento de obras” que obstaculicen el acceso a la ciudad desde el entorno metropolitano y pide que la apuesta por el transporte público “vaya compaginada y equilibrada con el uso del vehículo privado” para reducir congestiones. Asimismo, expresa “preocupación por el retraso y la incertidumbre” sobre el corredor ferroviario mediterráneo y la ampliación del aeropuerto de El Prat.

En cuanto a vivienda, recomienda “una planificación que no obedezca ni a presiones ni a improvisaciones ideológicas”, sino a un “pacto con todos los agentes civiles, políticos y sociales, dotada de una inversión y un marco normativo sostenidos en el tiempo”. Entre las concreciones, destaca “reformar con urgencia la reserva del 30% de vivienda social” y “liberar suelo público”. “La falta de vivienda asequible es una amenaza directa a la captación de talento”, advierte.

Cultura, comercio y turismo

En el ámbito cultural, celebra un “renacimiento” y un “crecimiento histórico de públicos” tras la pandemia que ha dejado atrás la “decadencia” del ecosistema local. Para apuntalar la tendencia positiva, receta más espacios de exhibición para dar cabida a una oferta más plural, recuerda la promesa pendiente de una oficina de promoción cultural en el centro de Barcelona y sugiere que todas las escuelas ofrezcan al menos una visita anual a equipamientos culturales.

El ecosistema tecnológico e innovador defiende reforzar los ejes del conocimiento de la Ciutadella, Via Laietana, Esplugues de Llobregat y el Tibidabo, así como incorporar como sectores económicos estratégicos la industria de la seguridad y la energía. La “ciudad emprendedora”, avisa, requiere elevar el nivel medio de inglés, sin renunciar al catalán. En cuanto al comercio, los promotores abogan por unos horarios comerciales en días festivos que aprovechen la afluencia de visitantes, a los que querrían que se les dé una bienvenida más clara “en contraposición con las voces críticas”.

El turismo, por su parte, saca pecho del viraje estratégico tras el nuevo lema ‘This is Barcelona’ y de la promoción selectiva de targets. Insta a apostar por grandes eventos deportivos y culturales, prever más espacios para autocares y relanzar Montjuïc en el marco del centenario de la Expo Universal de 1929. Finalmente, el sector social lamenta que los Servicios Sociales continuan saturados y bloqueados y que persisten carencias importantes de accesibilidad en la ciudad.