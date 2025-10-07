Empieza el macrocorte de la R3: "Prefiero el autobús al tren"

Son las siete de la mañana. Empieza este martes el corte más largo de la historia de Rodalies, que afectará la línea R3 de Barcelona a Vic durante 18 meses por las obras de desdoblamiento de la vía entre Parets del Vallès y La Garriga.

La estación de Rodalies de Centelles centraliza el dispositivo en el extremo norte. Aquí llegan los trenes procedentes de Vic. Los pasajeros bajan y se dirigen hacia los autobuses para continuar su camino. Los informadores les explican a qué bus tienen que subir. Sergio Busquets se dirige a plaza Catalunya: "va mejor así", dice brevemente mientras continúa su camino hacia el autobús. Luego bajará a Fabra i Puig y deberá coger el metro para llegar a su lugar de trabajo.

Primer día del gran macrocorte de la R3. Estación de Centelles. Pasajeros procedentes de Vic bajan del tren y se disponen qa cojer el bus habilitado. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

Fluidez

El parking, con capacidad para más de 500 plazas, que el jueves pasado cuando la línea R3 aún no estaba interrumpida estaba vacío, hoy empieza ya a recibir a los vecinos que llegan de poblaciones de los alrededores. Centelles funciona como la capital de Osona sur, como indica su alcalde, Josep Paré. Además de los locales, habitantes de Balenyà, Aiguafreda, Seva y Sant Martí de Centelles acuden a coger el tren, y por tanto a partir de hoy el autobús. Para algunos vecinos de los municipios más próximos como Tona y Taradell este punto también es su referencia en sus desplazamientos. Josep Colomina ha llegado con su coche desde Aiguafreda. Trabaja en un laboratorio de prótesis en Fabra i Puig. "Si el dispositivo en este corte funciona como el anterior, es mejor el autobús. Al tren siempre le pasa algo. En julio tuve que subir en dos ocasiones desde Barcelona en taxi", explica.

Sergio Busquets sube a las 7:30 horas al bus habilitado por Renfe en la estación de Centelles. Pasajeros procedentes de Vic bajan del tren y se disponen a cojer el bus habilitado. / Jordi Otix / EPC

Estudiantes al Barnils

También van llegando personas del municipio y de los alrededores. Por el momento no hay colas, no tienen que esperar. Se suben a los autobuses que sustituyen al tren. Las paradas se distribuyen a lado y lado de la estación, para evitar aglomeraciones. De aquí sale cada 30 minutos una conexión directa con la estación de Fabra i Puig y otra línea que realiza paradas en La Garriga, Les Franqueses, Granollers-Canovelles, Parets y Mollet-Santa Rosa para continuar hasta Fabra i Puig.

A las 7:30 llega un autobús cargado de estudiantes que se dirigen al Insituto Pere Barnils. Ainara Mercado viene de Granollers y Claudia Vicente de Parets del Vallès. "Nos hemos levantado antes para asegurarnos que llegamos bien", explican. El resultado es que llegan con tiempo de sobras. "Cuando cogemos el tren sabemos que debemos subir al que pasa antes, porque si no siempre vamos con retraso", destacan.

Antonio Carmona supervisa en la estación de Centelles el plan alternativo de transporte habilitado por Renfe por el corte de la R3. / Jordi Otix / EPC

En dirección norte

Desde Centelles, Pilar Pérez toma el tren en dirección norte, hacia Sant Miquel de Balenyà. "Normalmente no hay trenes a esta hora, pero han reforzado el servicio y ahora podré llegar mejor", destaca.

En el anterior corte de 2024, incluso residentes de Vic y alrededores también acudían a Centelles. Esta vez una conexión directa entre la capital de Osona y Barcelona que se suma a la línea exprés e12 que ya funciona habitualmente intenta evitar una mayor afluencia de estas personas a Centelles.

Renfe ha indicado que en los primeros días estará muy atenta al funcionamiento del dispositivo para aplicar las correcciones necesarias. Desde primera hora, el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, supervisa desde Centelles el dispositivo.