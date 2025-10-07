Patrimonio de la ciudad
Nuevo ataque a la histórica fachada de El Rei de la Màgia en Barcelona
El Amaya, histórico restaurante de La Rambla: "No queremos cerrar, pero nos están ahogando"
El Ayuntamiento de Barcelona ofrece una subvención para salvar la octogenaria Floristeria Soriano
La emblemática tienda barcelonesa El Rei de la Màgia ha vuelto a ser víctima del vandalismo. Un nuevo garabato azul volvió a ensuciar hace pocos días la característica fachada carmesí de este histórico establecimiento.
Con 144 años de historia, El Rei de la Màgia forma parte del Catálogo del patrimonio arquitectónico, histórico-artístico y paisajístico de los establecimientos emblemáticos de Barcelona, dentro de la categoría E2, que reconoce los comercios de especial interés.
Los ataques a este establecimiento se repiten con frecuencia. Hace unos meses, los propietarios ya denunciaban que “cada dos días” se encuentran con destrozos y confesaban no saber ya “qué hacer”. En esta ocasión, han optado por el sarcasmo para expresar su frustración: “Un abrazo al compañero grafitero que se ha cargado la fachada centenaria”, publicaron recientemente en sus redes sociales junto a una foto del nuevo garabato.
Situada en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, esta icónica tienda de magia fundada en 1881 por el prestidigitador Joaquim Partagàs es reconocida como la más antigua del mundo en su categoría.
- La Fiscalía cerca a las ZBE ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
- Endesa corta la electricidad del Oktoberfest de Santa Susanna al detectar un enganche ilegal
- Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria
- El alcalde de L'Hospitalet, tras la manifestación contra la inseguridad: 'Comparto sus reivindicaciones
- El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones
- La tarta de chocolate de una pastelería de Barcelona es reconocida como la mejor del mundo
- Un lugar encantador”: la pastelería de Terrassa con mejores reseñas según Google
- El entorno del Besòs se lleva 12 millones de euros de fondos europeos para mejorar el espacio urbano