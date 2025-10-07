Nuevo ataque a la histórica fachada de El Rei de la Màgia en Barcelona

La emblemática tienda barcelonesa El Rei de la Màgia ha vuelto a ser víctima del vandalismo. Un nuevo garabato azul volvió a ensuciar hace pocos días la característica fachada carmesí de este histórico establecimiento.

Con 144 años de historia, El Rei de la Màgia forma parte del Catálogo del patrimonio arquitectónico, histórico-artístico y paisajístico de los establecimientos emblemáticos de Barcelona, dentro de la categoría E2, que reconoce los comercios de especial interés.

Los ataques a este establecimiento se repiten con frecuencia. Hace unos meses, los propietarios ya denunciaban que “cada dos días” se encuentran con destrozos y confesaban no saber ya “qué hacer”. En esta ocasión, han optado por el sarcasmo para expresar su frustración: “Un abrazo al compañero grafitero que se ha cargado la fachada centenaria”, publicaron recientemente en sus redes sociales junto a una foto del nuevo garabato.

Una abraçada al company grafiter que s’ha carregat la façana centenària 👌🏼 pic.twitter.com/ZCWaVGDYZ4 — El Rei de la Màgia (@ElReidelaMagia) October 4, 2025

Situada en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, esta icónica tienda de magia fundada en 1881 por el prestidigitador Joaquim Partagàs es reconocida como la más antigua del mundo en su categoría.