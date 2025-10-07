Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patrimonio de la ciudad

Nuevo ataque a la histórica fachada de El Rei de la Màgia en Barcelona

El Amaya, histórico restaurante de La Rambla: "No queremos cerrar, pero nos están ahogando"

El Ayuntamiento de Barcelona ofrece una subvención para salvar la octogenaria Floristeria Soriano

El rei de la màgia

El rei de la màgia / EP

El Periódico

El Periódico

Barcelona
La emblemática tienda barcelonesa El Rei de la Màgia ha vuelto a ser víctima del vandalismo. Un nuevo garabato azul volvió a ensuciar hace pocos días la característica fachada carmesí de este histórico establecimiento.

Con 144 años de historia, El Rei de la Màgia forma parte del Catálogo del patrimonio arquitectónico, histórico-artístico y paisajístico de los establecimientos emblemáticos de Barcelona, dentro de la categoría E2, que reconoce los comercios de especial interés.

Los ataques a este establecimiento se repiten con frecuencia. Hace unos meses, los propietarios ya denunciaban que “cada dos días” se encuentran con destrozos y confesaban no saber ya “qué hacer”. En esta ocasión, han optado por el sarcasmo para expresar su frustración: “Un abrazo al compañero grafitero que se ha cargado la fachada centenaria”, publicaron recientemente en sus redes sociales junto a una foto del nuevo garabato.

Situada en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, esta icónica tienda de magia fundada en 1881 por el prestidigitador Joaquim Partagàs es reconocida como la más antigua del mundo en su categoría.

