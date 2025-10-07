Badalona agranda el legado de su pasado milenario con el hallazgo de los restos del antiguo foro romano de Baetulo

Badalona sigue rescatando del olvido y potenciando el legado actual de su pasado romano. Una intervención del Museu de Badalona ha posibilitado el hallazgo de los restos monumentales del foro romano de la antigua Baetulo. El proyecto constructivo, que ya tiene luz verde por parte del Departament de Cultura, permitirá la conservación total de los restos arqueológicos y su puesta en valor en un futuro, gracias a la voluntad de la propiedad del terreno, situado en la calle del Temple del barrio de Dalt de la Vila, frente a la iglesia de Santa Maria.

En este sentido, el director del Museu de Badalona, Joan Francès, ha subrayado la importancia del hallazgo, que reafirma el valor histórico de Baetulo. Así, el "reto" que queda por delante pasa por no solo "velar" para que el hallazgo sea visitable, sino por "intentar darle la máxima potencia, el máximo relieve juntándolo con lo que tenemos al otro lado de la calle", en referencia a los "casi 4.000 metros cuadrados de ciudad romana" visitables en la sede del museo municipal.

Las excavaciones arqueológicas en el solar, coordinadas por el Museu de Badalona y autorizadas y supervisadas por del Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya, confirman que se trata de una parte importante del conjunto monumental del foro de Baetulo, uno de los mejor conservados de la península ibérica. Así, los arqueólogos han descubierto en la milenaria gran plaza un edificio monumental con un ninfeo (una fuente ornamental dedicada a las ninfas) que ayudaba a conectar las terrazas que conformaban la ciudad.

El hallazgo del foro romano de Baetulo se encuentra frente a la iglesia de Santa Maria de Badalona / Museu de Badalona

Hallazgo "trascendental"

El Museu de Badalona describe la intervención como "trascendental para el conocimiento de la ciudad", puesto que el análisis de los resultados permitirá obtener una información fundamental sobre el desarrollo de la vida social y política de Baetulo: "El foro era la plaza pública más importante que había la ciudad romana y, por primera vez, hemos podido hacer una intervención en extensión que nos ha permitido poder ver algunos de sus edificios", ha explicado la arqueóloga del Museu de Badalona, Clara Forn.

Los restos ahora descubiertos datan del siglo I, cuando se reformó el foro, y presentan un buen estado de conservación, a pesar de que fueron expoliados y parcialmente derribados tiempo después de su abandono, hacia el siglo III. A partir de entonces, ha explicado Forn, se introdujeron otros usos en el espacio, como por ejemplo una prensa de vino. A partir del siglo V, con la caída de Roma, se empiezan a construir viviendas en el espacio, y así hasta entrada la época medieval, de la cual se han encontrado también los restos de al menos seis entierros.

Los restos descubiertos se encuentran en un solar, cerrado por una valla metálica / Museu de Badalona

Los vestigios habían quedado sepultados con el paso del tiempo. El solar había sido ocupado por una carpintería y una fábrica de elaboración de cola construida a mediados del siglo XX. Las actuaciones, ahora ya en fase de consolidación, se iniciaron con el derribo de la fábrica a mediados de 2023. La protección y adecuación de los restos para permitir su visita requerirá de la cooperación de administraciones y entidades, y precisará una financiación significativa.

Se estima que el foro de Baetulo tenía casi 5.000 m², espacio equivalente a dos 'insulae', o islas de casas. Por el momento, del foro, sus edificios y la plaza pública solo se conocían algunos pedestales honoríficos recuperados de los muros de la iglesia de Santa Maria y hoy expuestos en el Museu de Badalona; los restos parciales del ángulo del posible podio del templo, que se encuentran visibles bajo la capilla del Santísimo de la mencionada iglesia; así como los restos del teatro y de un monumento relacionado con el mismo, edificio que se construyó años más tarde, en las inmediaciones de la plaza del foro.