Los vecinos de Barcelona podrán vetar los pisos turísticos en sus comunidades

El Ayuntamiento de Barcelona, la Cambra de Propietat Urbana y el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida han firmado este martes un convenio para colaborar en la limitación de pisos turísticos en las comunidades de propietarios de la ciudad.

El acuerdo fomentará que las comunidades de vecinos redacten nuevos estatutos o modifiquen los ya existentes para limitar el uso turístico u otras actividades que puedan tener consecuencias negativas en la convivencia de las fincas, explica el consistorio en un comunicado.

El convenio comportará una aportación municipal de 100.000 euros: 4.000 para cada institución, 36.000 para subvencionar las minutas de los profesionales que contribuyan a los nuevos estatutos y 56.000 para los costes que asuman las comunidades vecinos en el trámite.

El teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha señalado que acuerdos como este "son muestra del compromiso" del gobierno municipal con el derecho de los vecinos a quedarse en Barcelona.

Por su parte, el presidente de la Cambra de Propietat Urbana, Joan Ràfols, ha subrayado su disposición a colaborar en "todas aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida" de los barceloneses.

Finalmente, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Lorenzo Viñas, ha reivindicado la figura de los profesionales del sector como "figuras esenciales y de interés general para la difusión de políticas públicas que favorezcan un parque de viviendas seguro, asequible y accesible".

La presidenta de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha celebrado el "impulso" que supondrá este acuerdo propuesto por su partido para ayudar a los vecinos a luchar contra los pisos turísticos. "Desde ERC hacemos que los vecinos y vecinas recuperen las riendas de su vida con este paso adelante para defender la convivencia y el derecho a la vivienda en Barcelona", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.